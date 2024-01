Lutte pour le championnat du monde de Formule 1 : McLaren rejoint-il le peloton de tête ?

Lorsque la saison 2023 a débuté, personne ne croyait encore à une année fructueuse pour McLaren. En effet, l'écurie de Woking est repartie trois fois bredouille lors des cinq premiers week-ends de course et n'a marqué que 14 points au total à Melbourne et Bakou. A Monaco, l'équipe a dû se contenter de trois points de championnat du monde, puis deux tours de championnat du monde ont à nouveau suivi, au cours desquels il n'y a pas eu de points frais pour les pilotes dans les courses de Papaya.

Le tournant est venu d'une grande mise à jour dont Lando Norris a pu disposer à Spielberg. Le développement constant lors des courses suivantes a permis aux Britanniques de progresser de manière significative. Et à la fin, l'équipe, qui avait dû se contenter de la cinquième place au classement des constructeurs l'année précédente, a pu se réjouir de la quatrième place derrière Red Bull Racing, Mercedes et Ferrari.

Lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, McLaren a annoncé la poursuite de sa collaboration avec son partenaire moteur Mercedes. Le directeur de l'équipe, Andrea Stella, a expliqué que la décision était simple, car l'équipe est satisfaite du fournisseur actuel de l'unité motrice. Mais le moteur n'est qu'un facteur de succès dans le domaine très concurrentiel de la Formule 1, a-t-il précisé en même temps.

"Ce n'est pas si simple, car ce n'est qu'un des facteurs qui doivent être corrects. Il faut bien sûr que le moteur soit bon, mais ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir se battre pour le titre de champion du monde, il faut aussi faire un gros travail sur le châssis. Je pense que dans les années à venir, nous serons compétitifs du côté des moteurs. C'est une certitude. C'est pourquoi nous avons pris cette décision. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur le châssis", a averti l'Italien.

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island