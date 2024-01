Campionato del mondo di Formula 1: la McLaren riuscirà a raggiungere i leader?

Quando è iniziata la stagione 2023, nessuno credeva che sarebbe stato un anno di successo per la McLaren. La scuderia di Woking è rimasta a mani vuote tre volte nei primi cinque weekend di gara e ha ottenuto un totale di soli 14 punti a Melbourne e Baku. A Monaco, la squadra ha dovuto accontentarsi di tre punti in campionato, seguiti da altri due round del campionato in cui non ci sono stati nuovi punti per i piloti delle vetture Papaya.

La svolta è arrivata con un importante aggiornamento che Lando Norris ha avuto a disposizione a Spielberg. Il costante sviluppo nelle gare successive ha fatto sì che i britannici fossero in grado di ottenere guadagni significativi. Alla fine, il team, che l'anno precedente si era dovuto accontentare del quinto posto nel campionato costruttori, ha potuto festeggiare il quarto posto dietro a Red Bull Racing, Mercedes e Ferrari.

Nel finale di stagione ad Abu Dhabi, la McLaren ha annunciato il proseguimento della collaborazione con il partner motoristico Mercedes. Il team principal Andrea Stella ha spiegato che la decisione è stata facile, in quanto la squadra è soddisfatta dell'attuale fornitore della power unit. Ma il motore è solo uno dei fattori di successo nel campo altamente competitivo della Formula 1, ha sottolineato allo stesso tempo.

"Non è così semplice, perché è solo uno dei fattori che devono essere corretti. Naturalmente il motore deve essere buono, ma non basta. Per poter lottare per il titolo mondiale, bisogna lavorare molto anche sul telaio. Credo che nei prossimi anni saremo competitivi sul fronte dei motori. Questo è certo. Ecco perché abbiamo preso questa decisione. Ma c'è ancora molto da fare sul telaio", ha avvertito l'italiano.

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas