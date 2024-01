Batalha do Campeonato do Mundo de Fórmula 1: Será que a McLaren vai alcançar os líderes?

A equipa McLaren surpreendeu os seus rivais da Fórmula 1 no ano passado com grandes progressos, mas o chefe de equipa Andrea Stella explicou no final da época: "Ainda há muito a fazer com o chassis".

Quando a época de 2023 começou, ninguém acreditava que seria um ano de sucesso para a McLaren. A equipa de corrida de Woking saiu de mãos vazias três vezes nos primeiros cinco fins-de-semana de corrida e marcou um total de apenas 14 pontos em Melbourne e Baku. No Mónaco, a equipa teve de se contentar com três pontos no campeonato, seguidos de mais duas rondas do campeonato em que não houve novos pontos para os pilotos dos carros Papaya.

O ponto de viragem veio com uma grande atualização que Lando Norris teve à sua disposição em Spielberg. O desenvolvimento constante nas corridas seguintes garantiu que os britânicos conseguissem obter ganhos significativos. E no final, a equipa, que no ano anterior se tinha contentado com o quinto lugar no campeonato de construtores, pôde celebrar o quarto lugar atrás da Red Bull Racing, Mercedes e Ferrari.

No final da época em Abu Dhabi, a McLaren anunciou a continuação da sua cooperação com o parceiro de motores Mercedes. O Diretor de Equipa Andrea Stella explicou que a decisão foi fácil, uma vez que a equipa está satisfeita com o atual fornecedor da unidade de potência. Mas o motor é apenas um fator de sucesso no campo altamente competitivo da Fórmula 1, sublinhou ao mesmo tempo.

"Não é assim tão simples, porque é apenas um dos factores que tem de estar certo. É claro que o motor tem de ser bom, mas isso não é suficiente. Para podermos lutar pelo título mundial, também é necessário trabalhar muito no chassis. Penso que seremos competitivos a nível do motor nos próximos anos. Isso é certo. Foi por isso que tomámos esta decisão. Mas ainda há muito a fazer no chassis", avisou o italiano.

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas