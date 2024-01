Les vacances d'une star de GP : Charles Leclerc à LA

Même les plus grandes stars de la Formule 1 ont besoin de temps en temps de vacances pour recharger leurs batteries. C'est ce qu'a fait l'as de Ferrari Charles Leclerc à Los Angeles - et il en fait profiter les fans de GP via un vlog sur YouTube.

Ceux qui se sont toujours demandé ce qu'un pilote de Formule 1 faisait pendant la pause hivernale ont désormais la réponse de Charles Leclerc. Le pilote Ferrari s'est offert une semaine de vacances sous le soleil de Los Angeles et a immortalisé les moments forts dans une vidéo YouTube que les fans peuvent désormais visionner. Dans cette vidéo, le Monégasque explique le choix de son lieu de vacances.

"J'adore cette ville et j'apprécie beaucoup d'être ici", s'enthousiasme le jeune homme de 26 ans. "C'est le meilleur moyen de se déconnecter de tout le reste", ajoute le coureur de Monte-Carlo, qui est en voyage avec ses amis et se fait plaisir. "J'aime tellement cet endroit, chaque fois que je viens ici, c'est tellement relaxant. On se croirait à Monaco, mais en cent fois plus grand", raconte la star de la Formule 1, visiblement très amusée.

Leclerc révèle ses modestes talents de basketteur et promet de ne pas troquer sa carrière de pilote de course contre celle de basketteur professionnel. Les fans voient également Leclerc se régaler de sucreries, faire des câlins à son chien et visiter une galerie d'art.

Les spectateurs sont également présents à la piscine, tout comme à Venice Beach, Malibu, lors de la visite des studios Universal et du parc d'attractions Six Flags. "C'était un super moment et c'était aussi vraiment bien de vivre une semaine de congé", explique Leclerc en conclusion, avant de promettre : "On se reverra bientôt sur le circuit".

Vidéo de vacances de Charles Leclerc

