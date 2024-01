Come una star del GP va in vacanza: Charles Leclerc a Los Angeles

Anche le più grandi star della Formula 1 hanno bisogno di una vacanza ogni tanto per ricaricare le batterie. L'asso della Ferrari Charles Leclerc ha fatto proprio questo a Los Angeles e lo sta condividendo con i fan del GP attraverso un vlog su YouTube.

Chi si è sempre chiesto cosa faccia un pilota di Formula 1 durante la pausa invernale, ora ha una risposta da Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari si è concesso una settimana di vacanza nella soleggiata Los Angeles e ha immortalato i momenti salienti in un video su YouTube, che i fan possono ora vedere. Nel video, il monegasco spiega la scelta della meta delle sue vacanze.

"Amo questa città e mi piace molto stare qui", spiega entusiasta il 26enne. "È il modo migliore per staccare la spina", aggiunge il pilota di Monte Carlo, che viaggia con i suoi amici e si diverte. "Mi piace molto questo posto, ogni volta che vengo qui è così rilassante. Mi sembra di essere a Monaco, solo cento volte più grande", dice la stella della Formula 1 visibilmente divertita.

Naturalmente non si tratta solo di sport: Leclerc rivela il suo modesto talento per il tiro a canestro e promette di non cambiare la sua carriera agonistica con una carriera nel basket professionistico. I fan vedono anche Leclerc mangiare dolci, coccolare il suo cane e visitare una galleria d'arte.

Gli spettatori vengono visti anche in piscina, a Venice Beach, a Malibu, agli Universal Studios e al parco divertimenti Six Flags. "È stato un periodo fantastico ed è stato anche molto bello avere una settimana di riposo", conclude Leclerc, promettendo: "Ci rivedremo presto in pista".

Video delle vacanze di Charles Leclerc

