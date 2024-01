Como uma estrela de GP vai de férias: Charles Leclerc em Los Angeles

Até as maiores estrelas da Fórmula 1 precisam de umas férias de vez em quando para recarregarem as baterias. Charles Leclerc, o craque da Ferrari, fez isso mesmo em Los Angeles - e está a partilhá-lo com os fãs do GP através de um vlog no YouTube.

Quem sempre se perguntou o que é que um piloto de Fórmula 1 faz durante as férias de inverno tem agora uma resposta de Charles Leclerc. O piloto da Ferrari passou uma semana de férias na solarenga Los Angeles e registou os melhores momentos num vídeo do YouTube, que os fãs podem agora ver. No vídeo, o monegasco explica a sua escolha de destino de férias.

"Adoro esta cidade e gosto muito de estar aqui", entusiasma-se o jovem de 26 anos. "É a melhor maneira de desligar de tudo o resto", acrescenta o piloto de Monte Carlo, que viaja com os seus amigos e se diverte. "Gosto muito deste sítio, sempre que venho aqui é tão relaxante. Parece o Mónaco, só que cem vezes maior", diz a estrela da Fórmula 1, visivelmente divertida.

Claro que nem tudo é desporto, Leclerc revela o seu modesto talento para lançar cestos e promete não trocar a sua carreira nas corridas por uma carreira no basquetebol profissional. Os fãs também vêem Leclerc a comer doces, a acariciar o seu cão e a visitar uma galeria de arte.

Os espectadores também são vistos na piscina, bem como em Venice Beach, Malibu, visitando os Universal Studios e o parque de diversões Six Flags. "Foi um ótimo momento e também foi muito bom ter uma semana de folga", conclui Leclerc, prometendo: "Vemo-nos de novo na pista em breve".

Vídeo de férias de Charles Leclerc

