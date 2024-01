George Russell (Mercedes) : "Pas une tâche facile

George Russell a eu la malchance de ne rejoindre l'équipe Mercedes que lorsque la domination des pilotes étoilés, qui durait depuis des années, est devenue de l'histoire ancienne. Depuis deux ans, l'équipe d'usine du constructeur automobile allemand n'a pas répondu à ses propres attentes et Lewis Hamilton comme Russell ont dû se contenter de podiums occasionnels.

Lors de sa première saison chez Mercedes, le plus jeune des deux coéquipiers britanniques a remporté sa première victoire en GP. Lors de l'avant-dernière course de 2022 sur le circuit d'Interlagos à São Paulo, il a réussi à franchir la ligne d'arrivée en première position tant au sprint qu'en course. Mais l'année dernière, il n'a pas non plus remporté de victoire et s'est classé huitième au championnat du monde.

"Il y a eu beaucoup d'occasions manquées et nous n'avons vraiment pas eu une saison sans problème", résume-t-il rétrospectivement sur "Formula1.com". La chance a aussi fait défaut, explique le pilote de 25 ans, qui est convaincu que "quand on est à la traîne, on a aussi tendance à être malchanceux". Et il conclut : "Nous devons simplement être plus rapides, et la chance sera à nouveau de notre côté".

Sur le plan personnel, il a toutefois pu s'améliorer, souligne Russell. "J'ai l'impression d'avoir amélioré mon rythme, aussi bien sur un tour rapide qu'en trim de course. Mais nous avions aussi plus de concurrence, car dans la première moitié de la saison, Aston Martin était dans la musique et dans la deuxième moitié, McLaren a eu son mot à dire dans la lutte pour les premières places".

Et cette année encore, la star de Mercedes ne s'attend pas à une partie facile. "Nous essayons tous de rattraper la voiture la plus dominante de l'histoire de la Formule 1, et ce n'est vraiment pas une tâche facile. Tout le monde doit vraiment se concentrer et tout donner, et le temps nous dira si nous y parvenons", explique-t-il, avant de s'encourager : "Mais je pense que nous sommes dans une bien meilleure situation cet hiver qu'il y a douze mois ou deux ans".

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island