George Russell (Mercedes): "Non è un compito facile".

George Russell, stella della Mercedes, guarda con sobrietà all'anno passato, che non è stato facile per la sua squadra. Il britannico sa che anche la prossima stagione sarà una grande sfida.

George Russell ha avuto la sfortuna di entrare a far parte del team Mercedes solo quando gli anni di dominio dei piloti di punta erano ormai passati. Da due anni a questa parte, il team ufficiale della casa automobilistica tedesca non è riuscito a soddisfare le proprie aspettative e sia Lewis Hamilton che Russell si sono dovuti accontentare di qualche podio.

Nella sua prima stagione alla Mercedes, il più giovane dei due compagni di squadra britannici ha conquistato la sua prima vittoria in un GP, arrivando primo sia in volata che in gara alla penultima gara del 2022 sul circuito di Interlagos a San Paolo. L'anno scorso, tuttavia, ha dovuto fare a meno di una vittoria, chiudendo all'ottavo posto.

"Ci sono state molte occasioni mancate e non abbiamo avuto una stagione facile", ha riassunto su "Formula1.com", guardando al passato. C'è stata anche una mancanza di fortuna, spiega il 25enne, che è convinto: "Se rimani indietro, tendi anche ad avere sfortuna". E conclude: "Dobbiamo semplicemente diventare più veloci, poi la fortuna sarà di nuovo dalla nostra parte".

Personalmente, però, Russell sottolinea di essere riuscito a migliorare. "Ho la sensazione di aver migliorato il mio passo sia sul giro veloce che in assetto da gara. Ma abbiamo anche avuto più concorrenza, perché nella prima metà della stagione l'Aston Martin era sul passo e nella seconda metà la McLaren ha avuto voce in capitolo nella battaglia per i primi posti".

Anche quest'anno la stella della Mercedes non si aspetta una partita facile. "Stiamo tutti cercando di raggiungere la vettura più dominante nella storia della Formula 1, e non è un compito facile. Tutti devono concentrarsi e dare il massimo, e il tempo ci dirà se ci riusciremo", ha spiegato, aggiungendo: "Ma credo che quest'inverno siamo in una posizione molto migliore rispetto a dodici mesi o due anni fa".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Palo F1 (Sauber)

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas