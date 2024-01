George Russell (Mercedes): "Não é uma tarefa fácil"

George Russell teve o azar de só entrar para a equipa Mercedes quando os anos de domínio dos pilotos estrela já tinham passado. Durante dois anos, a equipa de trabalho do construtor alemão ficou aquém das suas próprias expectativas e tanto Lewis Hamilton como Russell tiveram de se contentar com um ocasional lugar no pódio.

Na sua primeira temporada na Mercedes, o mais jovem dos dois companheiros de equipa da Grã-Bretanha conquistou a sua primeira vitória num GP, terminando em primeiro lugar tanto no sprint como na corrida, na segunda e última corrida de 2022, no circuito de Interlagos, em São Paulo. No ano passado, no entanto, ele também não conseguiu vencer, terminando em oitavo lugar no final.

"Houve muitas oportunidades perdidas e realmente não tivemos uma temporada tranquila", resumiu ele no "Formula1.com", olhando para trás. Também houve falta de sorte, explica o jovem de 25 anos, que está convencido: "Se ficarmos para trás, também tendemos a ter azar". E conclui: "Temos simplesmente de ser mais rápidos, e então a sorte estará de novo do nosso lado".

Pessoalmente, no entanto, Russell sublinha que tem sido capaz de melhorar. "Tenho a sensação de que melhorei o meu ritmo, tanto numa volta rápida como em corrida. Mas também tivemos mais concorrência, porque na primeira metade da época a Aston Martin estava no ritmo e na segunda metade a McLaren teve uma palavra a dizer na luta pelos lugares da frente."

E a estrela da Mercedes também não está à espera de um jogo fácil este ano. "Estamos todos a tentar alcançar o carro mais dominante da história da Fórmula 1, e isso não é tarefa fácil. Toda a gente tem de se concentrar e dar tudo por tudo, e o tempo dirá se conseguimos", explica, acrescentando: "Mas penso que estamos numa posição muito melhor este inverno do que há doze meses ou há dois anos."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Stake F1 (Sauber)

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas