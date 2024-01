FIA : l'ex-ingénieur de Vettel est le nouveau directeur sportif de la Formule 1

La Fédération internationale du sport automobile (FIA) a un nouveau directeur sportif pour toutes les séries de monoplaces et donc aussi pour la Formule 1 : le Canadien Tim Malyon, né à Kentville (Nouvelle-Écosse), travaillera principalement à la direction de course de Genève. Il sera sous les ordres de l'ancien technicien de Ferrari Nikolas Tombazis (directeur de la FIA pour toutes les séries de monoplaces).

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Malyon a travaillé en tant qu'ingénieur pour l'écurie de Formule 1 Jaguar, qui a largement échoué, et est resté dans l'équipe lorsque Jaguar F1 est devenue la nouvelle équipe de GP Red Bull Racing début 2005.

Malyon a accompagné Sebastian Vettel lorsque RBR a remporté quatre titres consécutifs de champion du monde des pilotes avec le pilote de Heppenheim et a également remporté quatre fois la coupe des constructeurs.

En 2015, Malyon a rejoint Sauber (ingénieur en chef sur le circuit), puis BMW en DTM, avant de rejoindre l'écurie de Formule E de Munich.

En 2019, la FIA a fait appel à cet homme d'expérience en tant que directeur de la recherche et du développement. Depuis 2021, il était responsable de toutes les questions de sécurité des séries de course de la FIA. Il a également joué un rôle essentiel dans la mise en place du ROC (Remote Operations Control), une direction de course qui assiste depuis Genève ses collègues sur le circuit. Les spécialistes y travaillent à peu près comme un arbitre vidéo en football.



Nikolas Tombazis : "Le travail de Tim a été fondamental pour le ROC, il a optimisé l'analyse des données, notamment grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. En outre, il jouera désormais un rôle de premier plan dans l'élaboration de lois améliorées sur le sport".



L'Allemand Niels Wittich reste directeur de course de Formule 1 sur les sites des Grands Prix.



L'actuel directeur sportif de la FIA, l'Anglais Steve Nielsen, quittera son poste fin janvier 2024. Encore une fois, Nikolas Tombazis : "Steve nous a considérablement aidés à nous restructurer. Nous sommes très reconnaissants pour son travail".



La FIA confirme également que le technicien anglais Tim Goss quittera le poste de directeur technique de la FIA. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Goss avait quitté McLaren en 2018 (après y avoir passé 28 ans) et avait succédé à Tombazis à la FIA en tant que technicien en chef pour les monoplaces, lorsque le Grec a été promu au poste de directeur. Goss a travaillé dernièrement sur le nouveau règlement de la Formule 1, qui sera en vigueur à partir de 2026.



On ne sait pas encore ce que Tim Goss fera à l'avenir.





