FIA: l'ex ingegnere di Vettel è il nuovo direttore sportivo della Formula 1

La FIA ha un nuovo direttore sportivo per tutte le serie di monoposto e quindi anche per la Formula 1: il canadese Tim Malyon, nato a Kentville (Nuova Scozia), si occuperà principalmente dell'organizzazione delle gare di Ginevra. Riporterà all'ex tecnico della Ferrari Nikolas Tombazis (direttore FIA per tutte le serie di monoposto).

Malyon, oggi 45enne, ha lavorato come ingegnere per la scuderia Jaguar di Formula 1, che ha avuto scarso successo, ed è rimasto con la squadra quando Jaguar F1 è diventata la nuova scuderia Red Bull Racing all'inizio del 2005.

Malyon è stato compagno di Sebastian Vettel quando la RBR ha vinto quattro titoli mondiali piloti consecutivi con il nativo di Heppenheim, oltre alla Coppa Costruttori per quattro volte.

Nel 2015, Malyon si è trasferito alla Sauber (ingegnere capo in pista), da lì alla BMW nel DTM, e da lì ancora alla scuderia di Monaco di Baviera per la Formula E.

Nel 2019, la FIA ha assunto quest'uomo di grande esperienza come responsabile della ricerca e dello sviluppo e dal 2021 è responsabile di tutte le questioni relative alla sicurezza nella serie di gare FIA. È stato anche il principale responsabile della creazione del ROC (Remote Operations Control), un centro di controllo della gara che assiste i colleghi in pista da Ginevra. Gli esperti lavorano in modo simile a un arbitro video nel calcio.



Nikolas Tombazis: "Il lavoro di Tim è stato fondamentale per il ROC, ha ottimizzato l'analisi dei dati, anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. D'ora in poi, svolgerà un ruolo di primo piano anche nello sviluppo di leggi sportive migliorate".



Il tedesco Niels Wittich rimarrà direttore di gara della Formula 1 nelle sedi dei Gran Premi.



Il precedente responsabile dello sport della FIA, l'inglese Steve Nielsen, lascerà il suo posto alla fine di gennaio 2024. Nikolas Tombazis ha ribadito: "Steve ci ha aiutato in modo significativo con la riorganizzazione. Gli siamo molto grati per il suo lavoro".



La FIA conferma inoltre che il tecnico inglese Tim Goss lascerà il suo incarico di Direttore Tecnico FIA. Goss, oggi 60enne, aveva lasciato la McLaren nel 2018 (dopo 28 anni di lavoro) ed era subentrato a Tombazis come capo tecnico delle monoposto della FIA quando il greco era stato promosso alla carica di direttore. Goss ha lavorato di recente al nuovo regolamento della Formula 1, che sarà in vigore dal 2026.



Al momento non è chiaro cosa farà Tim Goss in futuro.





