FIA: Ex-engenheiro de Vettel é o novo diretor desportivo da Fórmula 1

A FIA tem um novo diretor desportivo para todas as séries de monolugares e, por conseguinte, também para a Fórmula 1: o canadiano Tim Malyon, nascido em Kentville (Nova Escócia), trabalhará principalmente na organização das corridas de Genebra. Ele dependerá do antigo técnico da Ferrari, Nikolas Tombazis (Diretor da FIA para todas as séries de monolugares).

Malyon, agora com 45 anos de idade, trabalhou como engenheiro para a equipa de corridas de Fórmula 1 da Jaguar, que não teve grande sucesso, e permaneceu na equipa quando a Jaguar F1 se tornou a nova equipa de GP Red Bull Racing no início de 2005.

Malyon foi companheiro de Sebastian Vettel quando a RBR conquistou quatro títulos consecutivos do Campeonato do Mundo de Pilotos com o piloto natural de Heppenheim, bem como quatro vezes a Taça dos Construtores.

Em 2015, Malyon mudou-se para a Sauber (engenheiro-chefe de pista), de lá para a BMW no DTM, e de lá novamente para a equipa de corrida de Fórmula E sediada em Munique.

Em 2019, a FIA recrutou este homem experiente como Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento e, desde 2021, ele é responsável por todas as questões de segurança nas séries de corrida da FIA. Foi também o grande responsável pela criação do ROC (Remote Operations Control), um centro de controlo de corridas que assiste os colegas na pista a partir de Genebra. Os especialistas trabalham de forma semelhante a um árbitro de vídeo no futebol.



Nikolas Tombazis: "O trabalho do Tim foi fundamental para o ROC, ele optimizou a análise dos dados, também graças à utilização da inteligência artificial. A partir de agora, desempenhará também um papel de liderança no desenvolvimento de leis desportivas melhoradas".



O alemão Niels Wittich continuará a ser o diretor de corrida da Fórmula 1 nos locais dos Grandes Prémios.



O anterior Diretor Desportivo da FIA, o inglês Steve Nielsen, deixará o seu cargo no final de janeiro de 2024. Nikolas Tombazis reitera: "O Steve ajudou-nos significativamente na reorganização. Estamos muito gratos pelo seu trabalho".



A FIA também confirma que o técnico inglês Tim Goss vai abandonar o seu cargo de Diretor Técnico da FIA. Goss, agora com 60 anos, deixou a McLaren em 2018 (depois de 28 anos lá) e sucedeu a Tombazis como técnico-chefe para corridas de monolugares na FIA quando o grego foi promovido ao cargo de diretor. Goss trabalhou mais recentemente nos novos regulamentos da Fórmula 1, que serão aplicados a partir de 2026.



Atualmente, não se sabe o que Tim Goss irá fazer no futuro.





