Williams : nouveau contrat avec Mercedes-Benz

Williams et Mercedes restent ensemble : L'écurie anglaise (troisième plus ancienne équipe après Ferrari et McLaren) et le motoriste allemand ont prolongé leur accord jusqu'à la nouvelle ère de la Formule 1, qui débutera en 2026 avec des moteurs modifiés et des voitures plus petites et plus légères.

Williams et Mercedes coopèrent depuis début 2014, lorsque l'ère du turbo-hybride a commencé dans la catégorie reine. Grâce à la supériorité des moteurs Mercedes, Williams a terminé troisième de la Coupe des constructeurs en 2014 et 2015, et cinquième en 2016 et 2017. Puis la descente aux enfers de Williams a commencé lorsque les constructeurs de moteurs adverses ont fait de même.

Le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, a déclaré : "Le savoir-faire technique et le soutien de Mercedes correspondent parfaitement à nos plans à moyen et long terme pour reconstruire Williams".

Vowles ne dit pas sur combien d'années le nouveau contrat sera établi, le Britannique parle simplement d'"un accord à long terme".



Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes : "Nous sommes très heureux d'entrer dans une nouvelle ère avec une deuxième équipe cliente et de pouvoir accompagner Williams sur la voie du retour aux premières places".



Williams est la deuxième équipe cliente de Mercedes avec laquelle un contrat a désormais été conclu pour la nouvelle ère de la Formule 1. Fin novembre, le partenariat entre McLaren et Mercedes a été prolongé jusqu'à fin 2030. McLaren et Mercedes ont déjà travaillé ensemble de 1995 à 2014 et à nouveau depuis 2021.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island