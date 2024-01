Williams: nuovo contratto con Mercedes-Benz

Williams e Mercedes restano insieme: La scuderia inglese (la terza più antica dopo Ferrari e McLaren) e il produttore tedesco di motori hanno esteso il loro accordo alla nuova era della Formula 1, che inizierà nel 2026 con motori modificati e vetture più piccole e leggere.

Williams e Mercedes collaborano dall'inizio del 2014, quando è iniziata l'era dei turbo ibridi nella classe regina. Grazie ai motori Mercedes di qualità superiore, la Williams è arrivata terza nella Coppa Costruttori nel 2014 e nel 2015, e quinta nel 2016 e nel 2017. Poi è iniziato il declino della Williams, mentre i produttori di motori rivali ne hanno seguito l'esempio.

James Vowles, Team Principal della Williams: "La competenza tecnica e il supporto della Mercedes si adattano perfettamente ai nostri piani a medio e lungo termine per la ricostruzione della Williams".

Vowles non dice per quanti anni durerà il nuovo contratto, ma si limita a parlare di "un accordo a lungo termine".



Toto Wolff, Team Principal Mercedes: "Siamo molto contenti di entrare nella nuova era con un secondo team cliente e di poter accompagnare la Williams nel suo percorso di ritorno alle posizioni di vertice".



La Williams è il secondo team cliente della Mercedes con il quale è stato firmato un contratto per la nuova era della Formula 1. A fine novembre, il team ha firmato una partnership con la Mercedes. A fine novembre, la partnership tra McLaren e Mercedes è stata estesa fino alla fine del 2030. In precedenza, McLaren e Mercedes hanno lavorato insieme dal 1995 al 2014 e di nuovo dal 2021.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas