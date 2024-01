Williams: Novo contrato com a Mercedes-Benz

A Williams e a Mercedes vão manter-se unidas: A equipa inglesa (a terceira equipa mais antiga depois da Ferrari e da McLaren) e o construtor alemão de motores prolongaram o seu acordo para a nova era da Fórmula 1, que começará em 2026 com motores modificados e carros mais pequenos e mais leves.

A Williams e a Mercedes têm trabalhado em conjunto desde o início de 2014, quando começou a era turbo-híbrida na categoria rainha. Graças aos superiores motores Mercedes, a Williams terminou em terceiro lugar na Taça dos Construtores em 2014 e 2015, e em quinto em 2016 e 2017. Depois, começou o declínio da Williams, à medida que os fabricantes de motores rivais seguiam o exemplo.

James Vowles, Diretor de Equipa da Williams: "Os conhecimentos técnicos e o apoio da Mercedes encaixam perfeitamente nos nossos planos a médio e longo prazo para reconstruir a Williams."

Vowles não diz por quantos anos vai durar o novo contrato, o britânico limita-se a falar de "um acordo a longo prazo".



Toto Wolff, Diretor de Equipa da Mercedes: "Estamos muito satisfeitos por estarmos a entrar na nova era com uma segunda equipa cliente e por podermos acompanhar a Williams no seu caminho de regresso às posições de topo."



A Williams é a segunda equipa cliente da Mercedes com a qual foi assinado um contrato para a nova era da Fórmula 1. No final de novembro, a parceria entre a McLaren e a Mercedes foi prolongada até ao final de 2030. A McLaren e a Mercedes trabalharam anteriormente em conjunto de 1995 a 2014 e novamente a partir de 2021.





