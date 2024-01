Uwe Frumolt décédé, membre fondateur de l'escadron ONS

Tragique duplicité des événements : Deux semaines et demie avant le décès de Herbert Linge, son successeur Uwe Frumolt, ancien chef de l'équipe de sauvetage du DMSB, est également décédé.

Avec Uwe Frumolt (73 ans) et Herbert Linge (95 ans), l'institution bienfaisante fondée en 1972 pour le sauvetage rapide des coureurs accidentés a perdu en l'espace de quelques jours ses deux premiers responsables, qui étaient aussi ses membres fondateurs.

Frumolt avait repris la direction de la flotte de l'escadron en 1988, après Herbert Linge. Ce dernier a quitté ses fonctions en 2015, puis Nils Wittig a pris la tête de l'escadron jusqu'à sa nomination en 2022 en tant que directeur de course de F1. Actuellement, la direction est entre les mains d'une double tête avec Christian Vormann et Thomas Brost.

Aujourd'hui, le relais ONS/DMSB, dont la présence est depuis longtemps obligatoire lors de chaque manifestation de sport automobile en Allemagne, compte environ 135 membres. Les quelque 40 véhicules de l'équipe sont répartis dans quatre dépôts au Nürburgring, à Hockenheim et Oscherleben ainsi qu'au Sachsenring.

Ce n'est qu'en 2022 que l'escadron de sauvetage ONS/DMSB a fêté son 50e anniversaire. La première intervention avec une Porsche 914/6 transformée a eu lieu début avril 1972 lors de la course de Formule 2 du championnat d'Europe à Hockenheim avec Herbert Linge et le médecin de la course, le Dr Eddie Rothenfelder.