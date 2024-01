Uwe Frumolt deceduto, membro fondatore dello squadrone ONS

Tragica duplicità di eventi: Solo due settimane e mezzo prima della morte di Herbert Linge, anche il suo successore Uwe Frumolt, ex capo della squadra di soccorso del DMSB, è deceduto.

Con la morte di Uwe Frumolt (73 anni) e Herbert Linge (95 anni), l'organizzazione benefica fondata nel 1972 per il soccorso rapido dei piloti da corsa coinvolti in incidenti ha perso i suoi primi due leader e membri fondatori nel giro di pochi giorni.

Frumolt aveva assunto la gestione della flotta di staffette da Herbert Linge nel 1988. Si è ritirato nel 2015, dopodiché Nils Wittig ha assunto il ruolo di direttore di gara di F1 fino alla sua nomina nel 2022. Attualmente, la direzione è nelle mani di una doppia leadership con Christian Vormann e Thomas Brost.

Oggi lo squadrone ONS/DMSB, la cui presenza è da tempo obbligatoria in ogni evento motoristico in Germania, conta circa 135 membri. I circa 40 veicoli di soccorso sono distribuiti in quattro depositi al Nürburgring, a Hockenheim e Oscherleben e al Sachsenring.

Lo squadrone di soccorso ONS/DMSB ha festeggiato il suo 50° anniversario solo nel 2022. La prima missione con una Porsche 914/6 convertita fu all'inizio di aprile del 1972, in occasione della gara del Campionato europeo di Formula 2 a Hockenheim, con Herbert Linge e il medico di gara Dr. Eddie Rothenfelder.