Uwe Frumolt falecido, membro fundador da esquadra ONS

Com as mortes de Uwe Frumolt (73 anos) e Herbert Linge (95 anos), a organização benéfica fundada em 1972 para o rápido salvamento de pilotos de corridas envolvidos em acidentes perdeu os seus dois primeiros líderes e membros fundadores no espaço de poucos dias.

Frumolt tinha assumido a gestão da frota de estafetas de Herbert Linge em 1988. Reformou-se em 2015, após o que Nils Wittig assumiu o cargo de diretor de corrida da F1 até à sua nomeação em 2022. Atualmente, a direção está nas mãos de uma dupla liderança com Christian Vormann e Thomas Brost.

Atualmente, o esquadrão ONS/DMSB, cuja presença é obrigatória em todos os eventos automobilísticos na Alemanha, conta com cerca de 135 membros. Os cerca de 40 veículos de apoio estão distribuídos por quatro depósitos em Nürburgring, em Hockenheim e Oscherleben e em Sachsenring.

A esquadra de salvamento ONS/DMSB só celebrou o seu 50.º aniversário em 2022. A primeira missão com um Porsche 914/6 convertido foi no início de abril de 1972, na corrida do Campeonato Europeu de Fórmula 2 em Hockenheim, com Herbert Linge e o médico da corrida, Dr. Eddie Rothenfelder.