Historique : comment les stars des GP sont devenues des pilotes bleus pendant des années

Aujourd'hui, on voit des combinaisons de course de toutes les couleurs imaginables, mais autrefois, des stars comme Jim Clark ou Jackie Stewart conduisaient en bleu clair. Comment en est-on arrivé à ce choix de couleur étrange ?

Si nous regardons les anciennes photos de course, nous remarquons à quel point les combinaisons de course des pilotes ont changé. Il y a plus de cinquante ans, la plupart des combinaisons étaient d'abord bleu clair, puis blanches. Cela nous a amenés à la question suivante : pourquoi les champions du monde de Formule 1 et les vainqueurs de GP comme Jim Clark, Jackie Stewart ou Jack Brabham concouraient-ils autrefois dans cet étrange bleu clair ?

A l'exception de quelques écussons (comme celui du British Racing Drivers' Club, BRDC, pour les pilotes britanniques), les combinaisons étaient dépourvues de toute inscription et ont été conçues pendant des années en bleu clair ou en blanc. Ce n'est qu'au milieu des années 1960 que les premiers écussons de sponsors ont timidement fait leur apparition.

La couleur de base bleu clair remonte à l'"Escuderia Suixtil" d'Argentine, d'où la couleur bleu clair du drapeau national argentin. Au début, les pantalons bleus étaient accompagnés d'une chemise jaune, également issue du drapeau national argentin (le soleil).

Dans les années 1940 et 1950, le fabricant de vêtements Suixtil a tenté de gagner en popularité grâce au sport automobile. Lorsque le Club automobile argentin a créé un programme de promotion en 1948 (avec Juan Manuel Fangio comme premier pilote envoyé en Europe), Suixtil était le fournisseur officiel de combinaisons.

En Europe, de nombreux autres pilotes ont trouvé ces combinaisons chics et confortables, et elles ont rapidement été imitées. Les combinaisons Suixtil sont aujourd'hui considérées comme la première génération de vêtements modernes pour pilotes de course. Toutes les stars de l'époque les ont portées, de Fangio à Stirling Moss, Mike Hawthorn et Peter Collins, en passant par Jim Clark, Jackie Stewart, Graham Hill, Jack Brabham et John Surtees.

La concurrence ne dormait pas. Au milieu des années 1950, le fabricant de pneus Dunlop a présenté sa propre version, mais le bleu clair est resté la couleur de base. Ce n'est que plus tard que le blanc s'est imposé. Aujourd'hui, les couleurs et le design des combinaisons s'adaptent aux besoins des équipes et des sponsors.



Avec la mort du fondateur de l'entreprise M.S. Rudman en 1967 et le développement simultané de combinaisons plus modernes, Suixtil a perdu de son importance. Mais après le tournant du siècle, la marque a été relancée.



L'entreprise de vêtements Suixtil a trouvé un nouveau souffle grâce au sport automobile historique très apprécié. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.suixtil.com