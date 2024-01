Oggi le tute da corsa possono essere viste in tutti i colori immaginabili, ma in passato star come Jim Clark o Jackie Stewart guidavano con tute blu chiaro. Come mai questa strana scelta di colore?

Se guardiamo le vecchie foto delle corse, notiamo quanto siano cambiate le tute dei piloti. Più di cinquant'anni fa, la maggior parte delle tute era inizialmente azzurra e successivamente bianca. Questo ci ha portato a chiederci: perché i campioni del mondo di Formula 1 e i vincitori di GP come Jim Clark, Jackie Stewart e Jack Brabham gareggiavano con questo strano colore azzurro?

A parte alcune toppe (come quella del British Racing Drivers' Club, BRDC, per i piloti britannici), le tute erano prive di qualsiasi etichetta e per anni rimasero blu chiaro o bianche. Solo a metà degli anni Sessanta apparvero timidamente le prime toppe degli sponsor.

Il colore di base azzurro risale alla cosiddetta "Escuderia Suixtil" argentina, da cui il colore azzurro della bandiera nazionale argentina. Inizialmente, i pantaloni blu erano accompagnati da una camicia gialla, che ovviamente derivava anch'essa dalla bandiera nazionale argentina (il sole).

Negli anni '40 e '50, il produttore di moda Suixtil cercò di ottenere maggiore popolarità attraverso gli sport motoristici. Quando l'Automobile Club Argentino istituì un programma di promozione nel 1948 (con Juan Manuel Fangio come primo pilota inviato in Europa), Suixtil fu il fornitore ufficiale di tute.

In Europa, molti altri piloti trovarono queste tute eleganti e confortevoli e furono rapidamente imitate. Oggi la tuta Suixtil è considerata la prima generazione del moderno abbigliamento per piloti. Tutte le star dell'epoca le indossavano, da Fangio a Stirling Moss, da Mike Hawthorn e Peter Collins a Jim Clark, Jackie Stewart, Graham Hill, Jack Brabham e John Surtees.

La competizione non dormiva mai. A metà degli anni Cinquanta, il produttore di pneumatici Dunlop introdusse la propria versione, ma il colore di base azzurro rimase. Solo in seguito prevalse il bianco e oggi i colori e il design della tuta sono adattati alle esigenze della squadra e degli sponsor.



Con la morte del fondatore dell'azienda M.S. Rudman nel 1967 e il contemporaneo sviluppo di tute più moderne, Suixtil perse importanza. Ma dopo la fine del secolo, il marchio fu rivitalizzato.



L'azienda di abbigliamento Suixtil ricevette una ventata di aria fresca grazie al popolare sport motoristico storico. Per saperne di più: www.suixtil.com