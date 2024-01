Atualmente, os fatos de corrida podem ser vistos em todas as cores imagináveis, mas no passado, estrelas como Jim Clark ou Jackie Stewart conduziam em fatos azuis claros. Como é que surgiu esta estranha escolha de cor?

Quando olhamos para fotografias antigas de corridas, apercebemo-nos de como os fatos de corrida dos pilotos mudaram. Há mais de cinquenta anos, a maioria dos fatos eram inicialmente azuis claros e mais tarde brancos. Isto leva-nos a perguntar: Porque é que os campeões mundiais de Fórmula 1 e os vencedores de GP, como Jim Clark, Jackie Stewart e Jack Brabham, competiam com esta estranha cor azul clara?

Com exceção de alguns emblemas (como um do British Racing Drivers' Club, BRDC, para os pilotos britânicos), os fatos-macaco não tinham qualquer rótulo e foram azuis claros ou brancos durante anos. Só em meados da década de 1960 é que apareceram timidamente os primeiros emblemas de patrocinadores.

A cor de base azul clara remonta à chamada "Escuderia Suixtil" da Argentina, daí a cor azul clara da bandeira nacional argentina. Inicialmente, as calças azuis eram acompanhadas por uma camisola amarela, que, naturalmente, também provinha da bandeira nacional da Argentina (o sol).

Nas décadas de 1940 e 1950, o fabricante de moda Suixtil tentou alcançar maior popularidade através do desporto automóvel. Quando o Automóvel Clube Argentino fundou um programa de promoção em 1948 (com Juan Manuel Fangio como o primeiro piloto a ser enviado para a Europa), a Suixtil foi o fornecedor oficial de fatos-macaco.

Na Europa, muitos outros pilotos encontraram então estes fatos-macaco elegantes e confortáveis, que rapidamente foram imitados. Atualmente, as jardineiras da Suixtil são consideradas como a primeira geração do vestuário moderno dos pilotos de corridas. Todas as estrelas da época usavam-nas, de Fangio a Stirling Moss, de Mike Hawthorn e Peter Collins a Jim Clark, Jackie Stewart, Graham Hill, Jack Brabham e John Surtees.

A competição nunca dormia. Em meados dos anos 50, o fabricante de pneus Dunlop introduziu a sua própria versão, mas a cor de base azul clara manteve-se. Só mais tarde é que o branco prevaleceu e, atualmente, as cores e o design dos fatos-macaco são adaptados às necessidades da equipa e dos patrocinadores.



Com a morte do fundador da empresa, M.S. Rudman, em 1967, e o desenvolvimento simultâneo de fatos-macaco mais modernos, a Suixtil perdeu importância. Mas após a viragem do século, a marca foi revitalizada.



A empresa de vestuário Suixtil recebeu uma lufada de ar fresco graças ao popular desporto automóvel histórico. Para mais informações, consultar www.suixtil.com