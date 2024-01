Audi en Formule 1 : pas de pleine puissance avant 2027

Sauber se trouve dans une phase de transition. Jusqu'à fin 2023, la quatrième plus ancienne écurie de Formule 1 (après Ferrari, McLaren et Williams) a pris le départ sous le nom d'Alfa Romeo, puis début 2026, l'écurie de course basée dans l'Oberland zurichois deviendra l'apparition d'Audi en Formule 1.

Actuellement, le CEO de Sauber, Andreas Seidl, place de nombreuses pièces de puzzle au bon endroit afin d'être prêt lorsque la marque aux quatre anneaux fera son entrée sur la scène des GP. L'une de ces pièces est le retour de Sauber, James Key.

Key, un Anglais de 51 ans, fait remarquer : "Nous travaillons dur pour engager encore plus de bonnes personnes. Mais beaucoup d'entre eux sont liés à des interdictions de travail lorsque leur engagement actuel prend fin".

"Nous allons progresser dans tous les domaines. Mais il est juste de dire - dans le contexte de la phase de construction chez Sauber et en ce qui concerne les changements de personnel, nous ne verrons probablement pas avant 2027 ce dont Audi est vraiment capable en Formule 1".



Key, directeur technique à Hinwil d'avril 2010 à septembre 2012, poursuit : "Nous grandissons actuellement à pas de géant. Et tout donne l'impression d'une jeune équipe, même si j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me sont familières. Nous avons ici une base très solide sur laquelle nous pouvons construire, en termes de personnel et d'infrastructure. Nous y croyons fermement - en continuant à développer l'équipe, nous pouvons réduire l'écart avec les meilleurs".





