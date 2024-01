Audi in Formula 1: a pieno regime solo nel 2027

La Sauber è in una fase di transizione. Fino alla fine del 2023, la quarta scuderia di Formula 1 per anzianità (dopo Ferrari, McLaren e Williams) nasce come Alfa Romeo, mentre all'inizio del 2026 la scuderia con sede nell'Oberland zurighese diventerà l'ingresso in Formula 1 di Audi.

L'amministratore delegato della Sauber, Andreas Seidl, sta mettendo a posto numerosi pezzi del puzzle per essere pronto quando il marchio con i quattro anelli salirà sul palcoscenico dei GP. Uno di questi pezzi è il rientrante in Sauber James Key.

Il 51enne inglese Key sottolinea: "Stiamo lavorando duramente per inserire altre persone valide. Ma molti di loro sono vincolati a divieti di lavoro quando il loro attuale impegno giunge al termine".

"Aumenteremo in tutti i settori. Ma è giusto dire che, data la fase di costruzione della Sauber e in termini di cambiamenti di personale, probabilmente non vedremo ciò che Audi è veramente in grado di fare in Formula 1 fino al 2027".



Key, direttore tecnico a Hinwil dall'aprile 2010 al settembre 2012, continua: "Attualmente stiamo crescendo a passi da gigante. E tutto sembra come una squadra giovane, anche se ho incontrato di nuovo molte facce familiari. Abbiamo una base molto solida su cui costruire, sia in termini di personale che di infrastrutture. Crediamo fermamente che, ampliando ulteriormente la squadra, potremo ridurre il divario dalla vetta".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas