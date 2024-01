Audi na Fórmula 1: força total só em 2027

A Sauber está numa fase de transição. Até ao final de 2023, a quarta equipa mais antiga da Fórmula 1 (depois da Ferrari, McLaren e Williams) começou como Alfa Romeo e, no início de 2026, a equipa sediada em Zurique Oberland tornar-se-á a entrada da Audi na Fórmula 1.

O CEO da Sauber, Andreas Seidl, está atualmente a colocar várias peças do puzzle no lugar para estar pronto quando a marca dos quatro anéis entrar no palco do GP. Uma dessas peças é o regressado da Sauber, James Key.

O inglês Key, de 51 anos, salienta: "Estamos a trabalhar arduamente para trazer mais pessoas boas. Mas muitos deles estão vinculados a proibições de trabalho quando o seu compromisso atual chega ao fim".

"Vamos aumentar em todas as áreas. Mas é justo dizer que - dada a fase de construção na Sauber e em termos de mudanças de pessoal, provavelmente não veremos o que a Audi é realmente capaz de fazer na Fórmula 1 até 2027."



Key, Diretor Técnico em Hinwil de abril de 2010 a setembro de 2012, continua: "Estamos atualmente a crescer a passos largos. E tudo parece uma equipa jovem, apesar de ter voltado a encontrar muitas caras conhecidas. Temos aqui uma base muito sólida sobre a qual podemos construir, tanto em termos de pessoal como de infra-estruturas. Acreditamos firmemente que, se continuarmos a expandir a equipa, podemos reduzir a distância para o topo."





