Oscar Piastri (McLaren): Esa fue la lección más dura

Algunos espectadores en Qatar no podían creer lo que veían sus ojos el 7 de octubre de 2023: cuarto sprint de Fórmula 1 de la temporada de GP de 2023, primera victoria en Fórmula 1 para el joven Oscar Piastri. El piloto de McLaren ofreció una gran actuación en el Circuito Internacional de Losail y consiguió la primera victoria para la tradicional escudería McLaren desde Daniel Ricciardo en 2021.

Piastri, ex campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3, se mostró asombrosamente tranquilo tras la carrera del sábado por la noche: "Vale, fue un poco estresante, pero estoy muy contento de que todo saliera bien."

"No fue fácil al principio de la carrera contra los pilotos con neumáticos blandos, pensé que podríamos haber tomado la decisión equivocada. Pero luego pude ver cómo se degradaban sus neumáticos. Mi ritmo era bueno, mi gestión de los neumáticos también. Puedo estar muy contento conmigo mismo".

"Entre medias, George Russell me pilló en frío, pensé que me iba a dar un infarto cuando me alcanzó. Afortunadamente, pude adelantarle de nuevo más tarde".

Con la mano en el corazón: ¿Se puso nervioso Piastri cuando al final de la carrera quedó claro que su perseguidor era Max Verstappen? "La verdad es que no. Pude mantener la diferencia más o menos constante. A partir de ahí, estaba bastante seguro de que podía llevármelo a casa".



Tales declaraciones no han resultado presuntuosas por parte del joven Piastri de la ciudad del GP de Melbourne. La calma con la que ha afrontado sus tareas en su primera temporada de Fórmula 1 no deja de sorprender.



Su palmarés es impresionante: 22 participaciones en el campeonato del mundo, once veces entre los diez primeros, tercero en Japón, segundo en Qatar, ganador del Qatar Sprint, noveno al final de la temporada.



¿Cuál ha sido la lección más impresionante de 2023? Oscar dice: "La densidad de potencia en el campo es enorme. Hasta el más mínimo error puede costarte unos cuantos puestos en un abrir y cerrar de ojos. No puedes permitirte ni un momento de descanso".



"También he aprendido mucho de la gestión de una carrera, por ejemplo cómo tratar los neumáticos o cómo utilizar la energía eléctrica de la forma más inteligente".



"Puedo estar muy satisfecho de mi primera temporada, pero no voy a dormirme en los laureles. La temporada ha supuesto mucho esfuerzo y el programa de 2024 es aún más desafiante."





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island