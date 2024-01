Oscar Piastri (McLaren) : C'était la leçon la plus dure

Certains spectateurs du Qatar n'en croyaient pas leurs yeux le 7 octobre 2023 : quatrième sprint de Formule 1 de la saison GP 2023, première victoire en Formule 1 pour le jeune Oscar Piastri. Le pilote McLaren a réalisé une performance endurcie sur le Losail International Circuit et a assuré à l'écurie traditionnelle McLaren sa première victoire depuis Daniel Ricciardo en 2021.

Piastri, ancien champion de Formule 2 et de Formule 3, était étonnamment impassible après la course de samedi soir : "Bon, c'était un peu stressant, mais je suis très heureux que tout se soit bien passé".

"Ce n'était pas facile en début de course contre les pilotes en pneus tendres, je pensais que nous avions peut-être fait le mauvais choix. Mais ensuite, j'ai pu voir leurs rouleaux se dégrader. Mon rythme était bon, ma gestion des pneus aussi. Je peux être très satisfait de moi".

"Entre-temps, George Russell m'a jeté un froid, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque quand il m'a attrapé. Heureusement, j'ai pu le dépasser plus tard".

La main sur le cœur : Piastri a-t-il été nerveux lorsqu'il est apparu clairement à la fin de la course que son poursuivant était Max Verstappen ? "En fait, non. J'ai pu maintenir l'écart à peu près constant. A partir de ce moment-là, j'étais assez sûr de pouvoir rentrer à la maison".



De telles déclarations n'avaient rien d'arrogant de la part du jeune Piastri de Melbourne, la ville des GP. Il est toujours surprenant de voir avec quel calme il a abordé ses tâches lors de sa première saison de Formule 1.



Le bilan est éloquent : 22 participations au championnat du monde, onze fois dans le top 10, troisième au Japon, deuxième au Qatar, vainqueur du sprint du Qatar, neuvième place finale.



Quelle a été la leçon la plus marquante de 2023 ? Oscar pense : "La densité des performances dans le peloton est énorme. La moindre erreur peut te faire perdre des places en un clin d'œil. Tu ne peux pas t'accorder un instant de répit".



"En outre, la gestion d'une course m'a beaucoup appris sur la manière de gérer les pneus ou d'utiliser l'énergie électrique de la manière la plus intelligente possible".



"Je peux vraiment être satisfait de ma première saison, mais je ne vais pas me reposer sur mes lauriers. Cette saison a demandé beaucoup d'énergie et le programme 2024 est encore plus exigeant".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island