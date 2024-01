Oscar Piastri (McLaren): Questa è stata la lezione più difficile

Alcuni spettatori in Qatar non potevano credere ai loro occhi il 7 ottobre 2023: quarto sprint di Formula 1 della stagione GP 2023, prima vittoria di Formula 1 per il giovane Oscar Piastri. Il pilota della McLaren si è esibito in una prestazione di forza sul Losail International Circuit e si è assicurato la prima vittoria per la tradizionale scuderia McLaren dopo quella di Daniel Ricciardo nel 2021.

L'ex campione di Formula 2 e Formula 3 Piastri si è mostrato sorprendentemente calmo dopo la gara di sabato sera: "Ok, è stato un po' stressante, ma sono molto contento che tutto sia andato bene".

"All'inizio della gara non è stato facile affrontare i piloti con le gomme morbide, pensavo che avessimo fatto la scelta sbagliata. Ma poi ho visto che le loro gomme si stavano degradando. Il mio ritmo era buono e anche la mia gestione degli pneumatici era buona. Posso essere molto soddisfatto di me stesso".

"Nel mezzo, George Russell mi ha preso di sorpresa, pensavo che mi sarebbe venuto un infarto quando mi ha raggiunto. Fortunatamente, sono riuscito a superarlo di nuovo più tardi".

Mano sul cuore: Piastri si è innervosito quando a fine gara si è capito che il suo inseguitore era Max Verstappen? "Non proprio. Sono riuscito a mantenere il distacco più o meno costante. Da quel momento in poi ero abbastanza sicuro di poterlo portare a casa".



Queste dichiarazioni non sono sembrate spocchiose da parte del giovane Piastri del GP di Melbourne. La calma con cui ha affrontato i suoi compiti nella sua prima stagione di Formula 1 è sempre sorprendente.



Il suo curriculum è impressionante: 22 partecipazioni al campionato del mondo, undici volte nella top ten, terzo in Giappone, secondo in Qatar, vincitore della Qatar Sprint, nono posto a fine stagione.



Qual è stata la lezione più impressionante del 2023? Oscar dice: "La densità di potenza sul campo è enorme. Anche il più piccolo errore può costare qualche posizione in pochissimo tempo. Non puoi concederti un attimo di riposo".



"Ho imparato molto anche dalla gestione di una gara, ad esempio come gestire gli pneumatici o come utilizzare l'energia elettrica nel modo più intelligente".



"Posso ritenermi davvero soddisfatto della mia prima stagione, ma non ho intenzione di riposare sugli allori. La stagione ha richiesto molto impegno e il programma 2024 è ancora più impegnativo".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas