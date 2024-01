Oscar Piastri (McLaren): Essa foi a lição mais difícil

Oscar Piastri, de 22 anos, teve um desempenho espantoso no fim de semana do GP do Qatar: pole para o sprint, vitória no sprint, segundo lugar no Grande Prémio. Foi a coroa de glória de uma época de estreia excecional.

Alguns espectadores no Qatar não podiam acreditar no que viam em 7 de outubro de 2023: quarta corrida de Fórmula 1 da temporada de GPs de 2023, primeira vitória na Fórmula 1 para o jovem Oscar Piastri. O piloto da McLaren teve um desempenho duro no Circuito Internacional de Losail e garantiu a primeira vitória para a tradicional equipa de corridas McLaren desde Daniel Ricciardo em 2021.

Ex-campeão de Fórmula 2 e Fórmula 3, Piastri estava surpreendentemente calmo após a corrida de sábado à noite: "Ok, foi um pouco estressante, mas estou muito feliz que tudo correu bem."

"Não foi fácil no início da corrida contra os pilotos com pneus macios, pensei que podíamos ter feito a escolha errada. Mas depois pude ver como os pneus deles se estavam a degradar. O meu ritmo foi bom, a gestão dos pneus também foi boa. Posso estar muito satisfeito comigo próprio".

"No meio, George Russell apanhou-me de surpresa, pensei que ia ter um ataque cardíaco quando ele me apanhou. Felizmente, consegui ultrapassá-lo novamente mais tarde."

Mão no coração: Piastri ficou nervoso quando ficou claro no final da corrida que seu perseguidor era Max Verstappen? "Nem por isso. Consegui manter a diferença mais ou menos constante. A partir desse ponto, eu tinha certeza de que poderia levá-lo para casa".



Estas declarações não pareceram arrogantes da parte do jovem Piastri do GP da cidade de Melbourne. A calma com que abordou as suas tarefas na sua primeira época de Fórmula 1 é sempre surpreendente.



O seu currículo é impressionante: 22 participações no campeonato do mundo, onze vezes entre os dez primeiros, terceiro no Japão, segundo no Qatar, vencedor do Qatar Sprint, nono lugar no final da época.



Qual foi a lição mais impressionante de 2023? Oscar diz: "A densidade de potência no terreno é enorme. Mesmo o mais pequeno erro pode custar-lhe alguns lugares num instante. Não podemos permitir-nos um momento de descanso".



"Também aprendi muito com a gestão de uma corrida, por exemplo, como lidar com os pneus ou como utilizar a energia eléctrica da forma mais inteligente."



"Posso estar muito satisfeito com a minha primeira época, mas não vou descansar sobre os louros. A época exigiu muito esforço e o programa de 2024 é ainda mais exigente."





