Monza rénove pour 21 millions d'euros : 140 jours de travail

Le contrat pour l'organisation du Grand Prix d'Italie à Monza court jusqu'en 2025 inclus. Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a prévenu : "Aucune course n'est sûre". Désormais, on travaille à Monza.

Le 10 septembre 1922, Monza a accueilli pour la première fois un Grand Prix. La course dans le parc royal fait partie intégrante du championnat du monde de Formule 1. Le Grand Prix d'Italie n'a eu lieu qu'une seule fois à Imola, en 1980, lors de travaux de rénovation à Monza. Aucun circuit n'a accueilli plus de fois un seul GP national que Monza : en 2024, le 75e GP d'Italie sera disputé dans le cadre du championnat du monde de Formule 1.

Mais Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1, a mis en garde avec insistance les exploitants du circuit de Monza : "Il serait arrogant de penser que quelqu'un possède une garantie d'avenir en Formule 1 simplement parce qu'il a organisé une course au cours des 100 dernières années. Honnêtement, cela ne suffit pas".

Le message était clair : si Monza veut obtenir un nouveau contrat au-delà de 2025, les clubs automobiles d'Italie et de Milan doivent se mettre lentement au travail.

Le circuit de Monza appartient à 90 pour cent à l'Automobile Club d'Italie (ACI) et à 10 pour cent à l'Automobile Club de Milan. L'ACI est dirigé depuis 2011 par Angelo Sticchi Damiani, l'Autoclub de Milan depuis 2018 par l'avocat Geronimo La Russa.

Et Monza réagit : A Monza, les moteurs d'excavatrices et de camions vrombissent actuellement à la place des moteurs de course, sur une période de 140 jours et avec un budget de 21 millions d'euros, la piste de tradition est rénovée. Le Sénat italien avait voté une aide d'environ 20 millions d'euros pour 2021.



Le coup d'envoi des travaux a été donné sur la ligne droite de départ/arrivée de Monza par Matteo Salvini (vice-premier ministre italien) et Angelo Sticchi Damiani.



Le circuit sera doté d'un nouveau revêtement et de nouvelles bordures.



La piste de tradition sera équipée d'un système de drainage amélioré.



Les trois passages souterrains actuels qui permettent d'accéder au circuit seront démolis et reconstruits, auxquels s'ajoutera un quatrième accès près de Vedano.



Le bâtiment des stands sera embelli, surélevé et doté d'un toit fixe, et les tribunes autour du circuit seront modernisées. Les différentes zones réservées aux spectateurs seront équipées de toutes les commodités qu'un spectateur de course peut souhaiter.



Les visiteurs bénéficieront de meilleures voies piétonnes.



Angelo Sticchi Damiani : "Il est temps de faire entrer Monza dans l'avenir".



L'objectif est d'avoir terminé les travaux en juin prochain.



Les premiers entraînements du Grand Prix d'Italie débuteront le 30 août 2024.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island