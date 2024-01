Monza rimodellata per 21 milioni di euro: 140 giorni di lavoro

Il contratto per l'organizzazione del Gran Premio d'Italia a Monza è valido fino al 2025 compreso. L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha avvertito: "Nessuna gara è certa". I lavori a Monza sono in corso.

Il primo Gran Premio si è svolto a Monza il 10 settembre 1922 e la gara nel Parco Reale è parte integrante del Campionato del Mondo di Formula 1. Solo una volta, nel 1980, quando Monza era in fase di ricostruzione, il Gran Premio d'Italia si è svolto a Imola. Solo una volta, nel 1980, quando Monza era in fase di ricostruzione, il Gran Premio d'Italia si è svolto in via eccezionale a Imola. Nessun altro autodromo ha ospitato un singolo GP nazionale più spesso di Monza: il 75° GP d'Italia si terrà nell'ambito del Campionato mondiale di Formula 1 nel 2024.

Ma Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha lanciato un forte avvertimento ai gestori dell'autodromo di Monza: "Sarebbe arrogante pensare che qualcuno abbia la garanzia di un futuro in Formula 1 solo perché ha disputato una gara negli ultimi 100 anni. Ad essere onesti, non è abbastanza".

Il messaggio era chiaro: se Monza vuole ottenere un nuovo contratto oltre il 2025, i club automobilistici italiani e milanesi dovranno darsi da fare.

L'autodromo di Monza è di proprietà per il 90% dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e per il 10% dell'Automobile Club di Milano. L'ACI è gestito da Angelo Sticchi Damiani dal 2011, mentre l'Automobile Club di Milano è gestito dall'avvocato Geronimo La Russa dal 2018.

E Monza sta reagendo: Attualmente a Monza rombano motori di escavatori e camion al posto dei motori da corsa; il tradizionale tracciato è in fase di ristrutturazione per un periodo di 140 giorni e con un budget di 21 milioni di euro. Il Senato italiano aveva approvato un aiuto di circa 20 milioni di euro per il 2021.



Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri) e Angelo Sticchi Damiani hanno dato il via libera ai lavori sul rettilineo di partenza/arrivo di Monza.



La pista riceverà una nuova superficie e nuovi cordoli.



La pista tradizionale sarà dotata di un drenaggio migliorato.



Gli attuali tre sottopassaggi che consentono l'accesso all'autodromo saranno demoliti e ricostruiti, mentre un quarto punto di accesso sarà aggiunto a Vedano.



L'edificio dei box sarà migliorato, rialzato e dotato di un tetto solido, mentre le tribune intorno alla pista saranno modernizzate. Le singole aree per gli spettatori saranno dotate di tutti i servizi che gli spettatori possono desiderare.



I visitatori beneficeranno di un miglioramento dei passaggi pedonali.



Angelo Sticchi Damiani: "È ora di portare Monza nel futuro".



L'obiettivo è di completare i lavori entro il prossimo giugno.



La prima sessione di prove del Gran Premio d'Italia inizierà il 30 agosto 2024.





