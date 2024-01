Monza remodelado por 21 milhões de euros: 140 dias de trabalho

O primeiro Grande Prémio teve lugar em Monza, em 10 de setembro de 1922, e a corrida no Parque Real é parte integrante do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Só uma vez, em 1980, quando Monza estava a ser reconstruída, é que o Grande Prémio de Itália se realizou em Imola, a título excecional. Nenhum outro autódromo acolheu mais vezes um único GP nacional do que Monza: o 75º GP de Itália será realizado no âmbito do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2024.

Mas Stefano Domenicali, Diretor Executivo da Fórmula 1, lançou um forte aviso aos operadores do circuito de Monza: "Seria arrogante pensar que alguém tem a garantia de um futuro na Fórmula 1 só porque realizou uma corrida nos últimos 100 anos. Para ser honesto, isso não é suficiente".

A mensagem foi clara: se Monza quiser obter um novo contrato para além de 2025, os clubes automobilísticos de Itália e de Milão terão de se organizar.

O circuito de Monza é detido em 90% pelo Automóvel Clube de Itália (ACI) e em 10% pelo Automóvel Clube de Milão. O ACI é gerido por Angelo Sticchi Damiani desde 2011, enquanto o Clube Automóvel de Milão é gerido pelo advogado Geronimo La Russa desde 2018.

E Monza está a reagir: Em Monza, em vez de motores de corrida, estão a roncar motores de escavadoras e camiões; a tradicional pista está a ser renovada ao longo de 140 dias e com um orçamento de 21 milhões de euros. O Senado italiano tinha aprovado uma ajuda de cerca de 20 milhões de euros em 2021.



Matteo Salvini (Vice-Primeiro-Ministro de Itália) e Angelo Sticchi Damiani deram luz verde aos trabalhos na reta da partida e da chegada em Monza.



A pista receberá uma nova superfície e novos lancis.



A pista tradicional será equipada com um sistema de drenagem melhorado.



As actuais três passagens subterrâneas que permitem o acesso à pista serão demolidas e reconstruídas e será acrescentado um quarto ponto de acesso em Vedano.



O edifício das boxes será melhorado, elevado e dotado de um telhado sólido, e as bancadas em redor da pista serão modernizadas. As áreas individuais para os espectadores serão equipadas com todas as comodidades que um espetador pode desejar.



Os visitantes beneficiarão de passagens pedonais melhoradas.



Angelo Sticchi Damiani: "Está na altura de levar Monza para o futuro".



O objetivo é ter as obras concluídas até junho próximo.



A primeira sessão de treinos para o Grande Prémio de Itália terá início a 30 de agosto de 2024.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21 de fevereiro a 23 de fevereiro no Bahrain

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas