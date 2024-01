Números de salida de la Fórmula 1: 13 historias locas

Siempre hay conexiones sorprendentes, divertidas y extrañas en torno a los números de salida en la Fórmula 1, de las que hemos seleccionado algunas para ti: nuestras 13 historias locas.

La italiana Lella Lombardi compitió en Brands Hatch (Inglaterra) en 1974 con el número 208, debido a su patrocinador Radio Luxembourg, que emitía en 208 mHz. El 208 es el número de salida más alto utilizado en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Pero Lella no pudo clasificarse para la carrera en aquel momento. Por tanto, el número de salida más alto utilizado en una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 fue el 136 de Rudolf Krause (BMW) en Nürburgring en 1952.

Y ya que estamos en el Ring: Alberto Ascari participó en el Gran Premio de Alemania de 1952 con el número 101, y ganó. No hay nadie entre los ganadores de Fórmula 1 que haya triunfado con un número más alto.

Desde números de tres cifras hasta el cero: En Williams, el campeón del mundo Nigel Mansell fue sustituido por Alain Prost a finales de 1992, y el inglés se marchó decepcionado a la serie IndyCar de Norteamérica.

En ese momento, el campeón del mundo recibió el número 1 para la temporada siguiente, y su compañero de equipo, el número 2. Sin campeón, Williams recibió el 0 (Damon Hill) y el 2 (Alain Prost) para la temporada 1993.



Lo mismo ocurrió en 1994, pero por un motivo diferente: Prost se retiró tras su cuarto título mundial en 1993, Senna se unió al equipo, por lo que Hill recibió de nuevo el 0 y Senna el 2.



Sin embargo, no era la primera vez que un piloto del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 empezaba una carrera con el número 0: el McLaren del sudafricano Jody Scheckter también llevó este número en 1973 (por primera vez en Canadá).



Sólo tres pilotos han probado suerte con el desafortunado número 13 en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1: el mexicano Moisés Solana (1963 en la carrera de casa en Ciudad de México, retirada con su BRM), la amazona de carreras Divina Galica (en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1976, no se clasificó), y luego desde 2014 el venezolano Pastor Maldonado.



Por cierto, el 13 no es un presagio de mala suerte en todos los países. En Italia, por ejemplo, es más probable que sea el 17, razón por la cual algunos pilotos de este país cambiaron su número asignado con su compañero de equipo.



En los primeros años del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el campeón del mundo no recibía el 1 de campeón en la temporada siguiente; los números variaban de una carrera a otra.



Durante años, Lewis Hamilton condujo sin el 1 de campeón del mundo porque prefería su 44. El último campeón del mundo que empezó la nueva temporada sin el número 1 antes que Lewis Hamilton fue Emerson Fittipaldi en el GP de Argentina de 1973, donde llevó el número 2. Durante el resto de la temporada, el número 1 lució en su Lotus John Player Special.



Fittipaldi fue también el primer piloto en llevar el número 1 del campeón del mundo durante toda la temporada, en 1975, en McLaren.



Curiosamente, el brasileño había corrido antes con el 1 cuatro veces en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero aún no era campeón del mundo...



En el Gran Premio de España de 1999, los pilotos con los números de salida 1, 2, 3 y 4 terminaron en primera, segunda, tercera y cuarta posición: Mika Häkkinen, David Coulthard (ambos McLaren), Michael Schumacher y Eddie Irvine (ambos Ferrari).



¿Se puede ser más loco? Pues sí: En el Gran Premio de Australia de 2000, los coches de los siete primeros coches de la parrilla estaban numerados del 1 al 7: Mika Häkkinen, David Coulthard (ambos McLaren), Michael Schumacher, Rubens Barrichello (ambos Ferrari), Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli (ambos Jordan) y Eddie Irvine (Jaguar).



El número inicial más victorioso es el 1, con un total de 216 victorias en Fórmula 1. Michael Schumacher ha ganado más veces con el 1 (52 veces), por delante de Max Verstappen (35 veces) y Sebastian Vettel (29 veces).