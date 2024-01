Numéros de départ en Formule 1 : 13 histoires folles

Les numéros de départ en Formule 1 sont toujours accompagnés d'histoires étonnantes, drolatiques et bizarres, dont nous avons sélectionné quelques-unes pour vous - nos 13 histoires folles.

En 1974, l'Italienne Lella Lombardi s'est présentée à Brands Hatch (Angleterre) avec le numéro 208 - à cause de son sponsor Radio Luxembourg, qui émettait sur 208 mHz. Le 208 est le numéro de départ le plus élevé utilisé dans le championnat du monde de Formule 1.

Mais Lella n'a pas pu se qualifier pour la course à l'époque. Le numéro de départ le plus élevé utilisé dans une course de championnat du monde de Formule 1 est donc le 136 de Rudolf Krause (BMW) sur le Nürburgring en 1952.

Et puisque nous sommes sur le circuit : Alberto Ascari s'est présenté au Grand Prix d'Allemagne 1952 avec le numéro 101 - et il a gagné. Parmi les vainqueurs de Formule 1, personne n'a triomphé avec un numéro plus élevé.

Depuis les numéros à trois chiffres jusqu'au zéro : Chez Williams, le champion du monde Nigel Mansell a été remplacé par Alain Prost à la fin de l'année 1992, et l'Anglais est parti déçu en Amérique du Nord pour la série IndyCar.

A l'époque, le champion du monde a reçu le numéro 1 pour la saison suivante, son compagnon d'écurie le numéro 2. Sans champion, Williams a reçu le 0 (Damon Hill) et le 2 (Alain Prost) pour la saison 1993.



La même chose s'est produite pour 1994, mais pour une autre raison : Prost a pris sa retraite après son quatrième titre de champion du monde en 1993, Senna a rejoint l'équipe et Hill a de nouveau reçu le 0 et Senna le 2.



Ce n'était cependant pas la première fois qu'un pilote du championnat du monde de Formule 1 entrait en course avec le 0 : la McLaren du Sud-Africain Jody Scheckter portait également ce chiffre en 1973 (pour la première fois au Canada).



Seuls trois pilotes ont tenté leur chance avec le chiffre 13 en championnat du monde de Formule 1 : le Mexicain Moisés Solana (en 1963 lors de la course à domicile à Mexico-City, abandon avec sa BRM), l'amazone de course Divina Galica (lors du Grand Prix britannique de 1976, non qualifiée), puis à partir de 2014 le Vénézuélien Pastor Maldonado.



D'ailleurs, le 13 n'est pas un messager de malheur dans tous les pays. En Italie, par exemple, c'est plutôt le cas du 17, ce qui a poussé certains pilotes de ce pays à changer le numéro qui leur avait été attribué avec leur compagnon d'écurie.



Dans les premières années du championnat du monde de Formule 1, le champion du monde ne recevait pas le 1 de champion la saison suivante, les numéros variaient d'une course à l'autre.



Pendant des années, Lewis Hamilton a couru sans le 1 du champion du monde, car il préférait son 44. Le dernier champion du monde à avoir débuté la saison sans le 1 avant Lewis Hamilton était Emerson Fittipaldi lors du GP d'Argentine 1973, où il portait le numéro 2. Le reste de la saison, le 1 figurait sur sa Lotus John Player Special.



C'est également Fittipaldi qui a été le premier pilote à porter le 1 du champion du monde pendant toute la saison - c'était en 1975, chez McLaren.



Curieux : auparavant, le Brésilien avait porté la 1 à quatre reprises dans le championnat du monde de Formule 1, mais il n'était pas encore champion du monde ...



Lors du Grand Prix d'Espagne 1999, les pilotes portant les numéros 1, 2, 3 et 4 ont franchi la ligne d'arrivée en première, deuxième, troisième et quatrième position : il s'agissait de Mika Häkkinen, David Coulthard (tous deux chez McLaren), Michael Schumacher et Eddie Irvine (tous deux chez Ferrari).



Peut-on faire encore plus fou ? Et comment ! Lors du Grand Prix d'Australie 2000, les voitures des sept premiers sur la grille de départ portaient les numéros 1 à 7 - Mika Häkkinen, David Coulthard (tous deux McLaren), Michael Schumacher, Rubens Barrichello (tous deux Ferrari), Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli (tous deux Jordan) et Eddie Irvine (Jaguar).



Le numéro de course le plus victorieux est le 1, avec un total de 216 victoires en Formule 1. Michael Schumacher a gagné le plus souvent avec le 1 (52 fois), devant Max Verstappen (35 fois) et Sebastian Vettel (29 fois).