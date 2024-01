I numeri di partenza della Formula 1: 13 storie pazzesche

Ci sono sempre connessioni sorprendenti, divertenti e bizzarre intorno ai numeri di partenza in Formula 1. Ne abbiamo selezionate alcune per voi - le nostre 13 storie pazzesche.

L'italiana Lella Lombardi ha gareggiato a Brands Hatch (Inghilterra) nel 1974 con il numero 208 - a causa del suo sponsor Radio Luxembourg, che trasmetteva su 208 mHz. Il 208 è il numero di partenza più alto utilizzato nel Campionato mondiale di Formula 1.

Ma all'epoca Lella non riuscì a qualificarsi per la gara. Il numero di partenza più alto utilizzato in una gara del Campionato mondiale di Formula 1 è stato quindi il 136 di Rudolf Krause (BMW) al Nürburgring nel 1952.

E già che siamo al Ring: Alberto Ascari partecipò al Gran Premio di Germania del 1952 con il numero 101 - e vinse. Non c'è nessuno tra i vincitori della Formula 1 che abbia trionfato con un numero più alto.

Dai numeri a tre cifre fino allo zero: Alla Williams, il campione del mondo Nigel Mansell fu sostituito da Alain Prost alla fine del 1992, e l'inglese se ne andò deluso verso la serie IndyCar in Nord America.

In quell'occasione, al campione del mondo fu assegnato il numero 1 per la stagione successiva, al suo compagno di squadra il numero 2. Senza un campione, la Williams ottenne lo 0 (Damon Hill) e il 2 (Alain Prost) per la stagione 1993.



La stessa cosa accadde per il 1994, ma per un motivo diverso: Prost si ritirò dopo il suo quarto titolo mondiale nel 1993, Senna entrò in squadra, quindi Hill ricevette di nuovo il numero 0 e Senna il numero 2.



Tuttavia, non è stata la prima volta che un pilota del Campionato mondiale di Formula 1 ha iniziato una gara con il numero 0: anche la McLaren del sudafricano Jody Scheckter portava questo numero nel 1973 (per la prima volta in Canada).



Solo tre piloti hanno tentato la fortuna con lo sfortunato numero 13 nel Campionato mondiale di Formula 1: il messicano Moisés Solana (1963 nella gara di casa a Città del Messico, ritiro con la sua BRM), l'amazzone da corsa Divina Galica (al Gran Premio di Gran Bretagna del 1976, non si qualificò), poi dal 2014 il venezuelano Pastor Maldonado.



Per inciso, il 13 non è foriero di sfortuna in tutti i Paesi. In Italia, ad esempio, è più probabile che sia il 17, motivo per cui alcuni piloti di questo Paese hanno cambiato il numero assegnato con il proprio compagno di squadra.



Nei primi anni del campionato mondiale di Formula 1, il campione del mondo non riceveva l'1 di campione nella stagione successiva; i numeri variavano da gara a gara.



Per anni, Lewis Hamilton ha guidato senza l'1 di campione del mondo, perché preferiva il suo 44. L'ultimo campione del mondo a iniziare la nuova stagione senza il numero 1 prima di Lewis Hamilton è stato Emerson Fittipaldi nel GP d'Argentina del 1973, dove indossava il numero 2. Per il resto della stagione, il numero 1 è stato utilizzato per la gara successiva. Per il resto della stagione, il numero 1 fu impresso sulla sua Lotus John Player Special.



Fittipaldi è stato anche il primo pilota in assoluto a indossare il numero 1 del campione del mondo per l'intera stagione: era il 1975, alla McLaren.



Curiosamente, il brasiliano aveva già corso con l'1 quattro volte nel Campionato del Mondo di Formula 1, ma non era ancora campione del mondo...



Al Gran Premio di Spagna del 1999, i piloti con i numeri di partenza 1, 2, 3 e 4 si sono classificati al primo, secondo, terzo e quarto posto: Mika Häkkinen, David Coulthard (entrambi McLaren), Michael Schumacher e Eddie Irvine (entrambi Ferrari).



Può esserci qualcosa di più folle? Certo che sì: Al Gran Premio d'Australia del 2000, le auto dei primi sette classificati erano numerate da 1 a 7: Mika Häkkinen, David Coulthard (entrambi McLaren), Michael Schumacher, Rubens Barrichello (entrambi Ferrari), Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli (entrambi Jordan) e Eddie Irvine (Jaguar).



Il numero di partenza più vittorioso è l'1, con un totale di 216 vittorie in Formula 1. Michael Schumacher ha vinto più spesso con l'1 (52 volte), davanti a Max Verstappen (35 volte) e Sebastian Vettel (29 volte).