Números de partida da Fórmula 1: 13 histórias loucas

Há sempre ligações surpreendentes, engraçadas e bizarras em torno dos números de partida na Fórmula 1, das quais seleccionámos algumas para si - as nossas 13 histórias loucas.

A italiana Lella Lombardi competiu em Brands Hatch (Inglaterra) em 1974 com o número 208 - devido ao seu patrocinador, a Radio Luxembourg, que emitia em 208 mHz. O 208 é o número de partida mais alto utilizado no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Mas, na altura, Lella não conseguiu qualificar-se para a corrida. O número de partida mais alto utilizado numa corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 foi, portanto, o 136 de Rudolf Krause (BMW) em Nürburgring, em 1952.

E já que estamos a falar do Ring: Alberto Ascari entrou no Grande Prémio da Alemanha de 1952 com o número 101 - e ganhou. Não há ninguém entre os vencedores da Fórmula 1 que tenha triunfado com um número mais alto.

Desde números com três dígitos até ao zero: Na Williams, o campeão do mundo Nigel Mansell foi substituído por Alain Prost no final de 1992, e o inglês saiu desiludido para a IndyCar na América do Norte.

Nessa altura, o campeão do mundo recebe o número 1 para a época seguinte e o seu companheiro de equipa o número 2. Sem campeão, a Williams recebe o 0 (Damon Hill) e o 2 (Alain Prost) para a época de 1993.



O mesmo aconteceu em 1994, mas por uma razão diferente: Prost retirou-se após o seu quarto título de campeão do mundo em 1993, Senna entrou para a equipa, pelo que Hill voltou a receber o 0 e Senna o 2.



No entanto, não foi a primeira vez que um piloto do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 começou uma corrida com o número 0: o McLaren do sul-africano Jody Scheckter também tinha este número em 1973 (pela primeira vez no Canadá).



Apenas três pilotos tentaram a sua sorte com o azarado número 13 no Campeonato do Mundo de Fórmula 1: o mexicano Moisés Solana (1963, na corrida em casa na Cidade do México, desistiu com o seu BRM), a amazona Divina Galica (no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 1976, não se qualificou) e, a partir de 2014, o venezuelano Pastor Maldonado.



De resto, o 13 não é um prenúncio de má sorte em todos os países. Em Itália, por exemplo, é mais provável que seja o 17, razão pela qual alguns pilotos deste país trocaram o número atribuído com o seu companheiro de equipa.



Nos primeiros anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o campeão do mundo não recebia o 1 de campeão na época seguinte; os números variavam de corrida para corrida.



Durante anos, Lewis Hamilton conduziu sem o 1 de campeão do mundo porque preferia o seu 44. O último campeão do mundo a começar a nova época sem o número 1 antes de Lewis Hamilton foi Emerson Fittipaldi no GP da Argentina de 1973, onde usou o número 2. Durante o resto da época, o número 1 foi gravado no seu Lotus John Player Special.



Fittipaldi também foi o primeiro piloto a usar o número 1 do campeão mundial durante toda a temporada - isso foi em 1975, na McLaren.



Curiosamente, o brasileiro já tinha corrido com o 1 quatro vezes no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas ainda não era campeão do mundo ...



No Grande Prémio de Espanha de 1999, os pilotos com os números de partida 1, 2, 3 e 4 terminaram em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar: Mika Häkkinen, David Coulthard (ambos da McLaren), Michael Schumacher e Eddie Irvine (ambos da Ferrari).



Pode ficar mais louco? Pode ser: No Grande Prémio da Austrália de 2000, os carros dos primeiros sete carros da grelha foram numerados de 1 a 7 - Mika Häkkinen, David Coulthard (ambos da McLaren), Michael Schumacher, Rubens Barrichello (ambos da Ferrari), Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli (ambos da Jordan) e Eddie Irvine (da Jaguar).



O número de partida mais vitorioso é o 1, com um total de 216 vitórias na Fórmula 1. Michael Schumacher foi o piloto que mais vezes venceu com o 1 (52 vezes), à frente de Max Verstappen (35 vezes) e Sebastian Vettel (29 vezes).