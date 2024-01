F1 Academy : Sauber mise sur Carrie Schreiner en 2024

Cela fait bien longtemps qu'une femme n'a pas participé à une séance d'entraînement de Formule 1. C'était Susie Wolff en 2015 avec Williams. Auriez-vous su quand une femme avait auparavant tenté de se qualifier pour un Grand Prix ? C'était Giovanna Amati en 1992 avec Brabham. La dernière femme à avoir pris le départ jusqu'à présent : Lella Lombardi sur l'Österreichring en 1976 !

Dans le cadre de la finale de la saison de Formule 1 2022, les responsables de la Formule 1 ont annoncé la création de ce qu'ils appellent la "F1 Academy". Dans cette série, seules les femmes pilotes de course qui aspirent à une carrière professionnelle s'inscrivent. La série doit permettre de mieux cibler les femmes

d'encourager les talents de la course de manière plus ciblée en vue d'une promotion dans les formules 4, 3 et 2.

Pour 2024, il est prévu que chaque équipe de Formule 1 nomme une femme pour cette série. La cinquième femme rapide est désormais connue : il s'agit de Carrie Schreiner (25 ans) de Völklingen (Allemagne), soutenue par Sauber.

Les quatre autres dames confirmées : Tina Hausmann (Aston Martin), une Suissesse de 17 ans, Abbi Pulling (Alpine), une Britannique de 20 ans, Bianca Bustamante (Philippines), 18 ans, soutenue par McLaren, et Lia Block (Williams), une Américaine de 17 ans, fille de la légende du rallye Ken Block.

Pulling, Bustamante et Schreiner ont déjà participé à la F1 Academy en 2023, Abbi a terminé cinquième, Bianca septième et Carrie onzième. Fait marquant de Schreiner : victoire lors de la deuxième course de Zandvoort.



Carrie Schreiner déclare : "Je suis très fière de pouvoir prendre le départ pour Sauber dans la F1 Academy".



La saison de course de Schreiner débutera en janvier/février 2024 avec des engagements en Formule 4 des Émirats arabes unis.



En 2024, le programme F1 Academy comprendra sept engagements dans le cadre des courses de Formule 1 - Arabie Saoudite, Miami, Espagne, Pays-Bas, Singapour, Qatar et Abu Dhabi.