Academia de F1: Sauber apoia Carrie Schreiner em 2024

O quinto piloto para a série de monolugares "F1 Academy" de 2024 foi confirmado: a alemã Carrie Schreiner, de 25 anos, do programa de jovens talentos da Sauber, vai competir com a Campos Racing.

Já passou muito tempo desde a última vez que uma mulher participou numa sessão de treinos de Fórmula 1. Foi Susie Wolff em 2015 com a Williams. Lembra-se da última vez que uma mulher tentou qualificar-se para um Grande Prémio antes disso? Foi Giovanna Amati, em 1992, com a Brabham. A última mulher a começar foi Lella Lombardi no Österreichring em 1976!

No âmbito do final da temporada de Fórmula 1 em 2022, os organizadores da Fórmula 1 anunciaram a criação da chamada "Academia de F1". Apenas as pilotos de corrida do sexo feminino que pretendam seguir uma carreira profissional irão competir nesta série. A série tem como objetivo ajudar

talentos do automobilismo mais especificamente para a promoção às Fórmulas 4, 3 e 2.

O plano para 2024 é que cada equipa de Fórmula 1 nomeie uma mulher para esta série e agora foi confirmada a quinta mulher rápida: Carrie Schreiner (25) de Völklingen (Alemanha), patrocinada pela Sauber.

As outras quatro mulheres já foram confirmadas: A suíça Tina Hausmann (Aston Martin), de 17 anos, a britânica Abbi Pulling (Alpine), de 20 anos, Bianca Bustamante (Filipinas), de 18 anos, apoiada pela McLaren, e a norte-americana Lia Block (Williams), de 17 anos, filha da lenda dos ralis Ken Block.

Pulling, Bustamante e Schreiner já correram na Academia de F1 de 2023, Abbi terminou em quinto, Bianca em sétimo e Carrie em décimo primeiro. O destaque de Schreiner: vitória na segunda corrida em Zandvoort.



Carrie Schreiner afirma: "Estou muito orgulhosa por poder competir pela Sauber na F1 Academy."



A época de corridas de Schreiner começa em janeiro/fevereiro de 2024 com participações na Fórmula 4 nos Emirados Árabes Unidos.



O programa da Academia de F1 de 2024 consiste em sete saídas em corridas de Fórmula 1 - Arábia Saudita, Miami, Espanha, Holanda, Singapura, Qatar e Abu Dhabi.