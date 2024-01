Fernando Alonso: Una dura lección a una edad temprana

Fernando Alonso, veterano de la Fórmula 1, ya ha conseguido mucho en su carrera como piloto de carreras y es reacio a conformarse con nada que no sea la victoria. No siempre fue así, como nos cuenta.

Le mueve la ambición: Fernando Alonso quiere ganar, independientemente de la disciplina en la que compita. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 es uno de los más ambiciosos de su gremio y ya ha conseguido mucho gracias a su gran talento y trabajo duro. Sin embargo, su hambre de victoria aún no está saciada, como recalca en repetidas ocasiones.

Llegar el primero es importante para él, pero no siempre fue así, como reveló el año pasado durante su aparición en el podcast "Alto rendimiento". A la pregunta de cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido en su vida, explica: "En lo que respecta a mi vida privada, mis padres me aconsejaron muy bien. Siempre me dieron los mejores consejos".

"Y en lo que respecta a mi vida profesional, recuerdo haber quedado segundo en el campeonato del mundo de karting en mi primer año, cuando tenía 13 años. Estaba en la luna, porque era sólo mi segunda carrera internacional y me permitieron subir al podio del Campeonato del Mundo, todo me sentó increíblemente bien. Pero cuando llegué a mi equipo, yo era el único que estaba realmente contento", dijo el piloto de 42 años.

"Mi jefe de mecánicos me llevó aparte y me dijo que entendía mis sentimientos y que debía estar contento, pero que no había mucho que celebrar, ya que el subcampeón es el primer perdedor. En el deporte, se gana o se pierde. Segundo, séptimo o undécimo, da igual. Sólo hay un ganador, y no fuimos nosotros, así que no había nada que celebrar. Me sorprendió, y con 13 años pensé que era muy duro. Pero con el tiempo me di cuenta de que era una buena lección en general y especialmente en el deporte. Cuando compites contra otros, no lo haces para quedar séptimo. Quedar séptimo es básicamente lo mismo que quedar decimoséptimo. Y sólo gana uno", añadió el 32 veces ganador de un GP.

