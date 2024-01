Fernando Alonso : une dure leçon dès le plus jeune âge

C'est l'ambition qui le motive : Fernando Alonso veut gagner, quelle que soit la discipline dans laquelle il concourt. Le double champion du monde de Formule 1 fait partie des plus ambitieux de sa catégorie et a déjà accompli beaucoup grâce à son grand talent et à son travail acharné. Mais sa soif de victoire n'est pas encore assouvie, comme il le précise régulièrement.

Être le premier est important pour lui, mais cela n'a pas toujours été le cas, comme il l'a révélé l'année dernière lors de son intervention dans le podcast "High Performance". Lorsqu'on lui demande quel a été le meilleur conseil qu'il ait reçu dans sa vie, il explique : "En ce qui concerne la vie privée, j'ai été très bien conseillé par mes parents. Ils m'ont toujours donné les meilleurs conseils".

"Et pour ce qui est de la vie professionnelle, je me souviens qu'à l'âge d'environ 13 ans, j'ai terminé deuxième au championnat du monde de karting lors de ma première année. J'étais très heureux, car ce n'était que ma deuxième course internationale et j'ai pu monter sur le podium du championnat du monde, tout cela me semblait incroyablement bon. Mais quand je suis arrivé dans mon équipe, j'étais le seul à être vraiment heureux", raconte le pilote de 42 ans.

"Mon chef mécanicien m'a alors pris à part et m'a dit qu'il comprenait mes sentiments et que je pouvais être heureux, mais qu'il n'y avait pas grand-chose à célébrer, car le deuxième est le premier perdant. En sport, on gagne ou on perd. Que l'on soit deuxième, septième ou onzième, c'est la même chose. Il n'y a qu'un seul gagnant, et ce n'était pas nous, donc il n'y avait pas de quoi se réjouir. J'ai été choqué et, à 13 ans, j'ai pensé que c'était vraiment dur. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était une bonne leçon en général et dans le sport en particulier. Quand on concourt contre d'autres, on ne le fait pas pour être septième. Être septième, c'est en fait la même chose que d'être dix-septième. Et il n'y a qu'un seul gagnant", a ajouté le 32 fois vainqueur de GP.

