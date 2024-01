Fernando Alonso: una dura lezione in giovane età

Il veterano della Formula 1 Fernando Alonso ha già ottenuto molti risultati nella sua carriera di pilota ed è riluttante ad accontentarsi di qualcosa di meno della vittoria. Ma non è sempre stato così, come ci racconta.

È guidato dall'ambizione: Fernando Alonso vuole vincere, indipendentemente dalla disciplina in cui gareggia. Il due volte campione del mondo di Formula 1 è uno dei più ambiziosi della sua categoria e ha già ottenuto molto grazie al suo grande talento e al duro lavoro. Tuttavia, la sua fame di vittoria non è ancora soddisfatta, come sottolinea più volte.

Arrivare primi è importante per lui, ma non è sempre stato così, come ha rivelato l'anno scorso durante la sua partecipazione al podcast "High Performance". Quando gli è stato chiesto quale sia stato il miglior consiglio ricevuto nella sua vita, ha spiegato: "Per quanto riguarda la mia vita privata, sono stato consigliato molto bene dai miei genitori. Mi hanno sempre dato i migliori consigli".

"E per quanto riguarda la mia vita professionale, ricordo di essere arrivato secondo nel campionato mondiale di karting al mio primo anno di vita, quando avevo 13 anni. Ero al settimo cielo, perché era solo la mia seconda gara internazionale e mi era stato concesso di salire sul podio del campionato del mondo, era una sensazione incredibilmente bella. Ma quando sono arrivato alla mia squadra, ero l'unico davvero felice", ha detto il 42enne.

"Il mio capo meccanico mi ha preso da parte e mi ha detto che capiva i miei sentimenti e che dovevo essere felice, ma che non c'era molto da festeggiare perché il secondo classificato è il primo a perdere. Nello sport, o si vince o si perde. Secondo, settimo o undicesimo: è lo stesso. C'è solo un vincitore, e non eravamo noi, quindi non c'era nulla da festeggiare. Ero scioccata e da tredicenne pensavo che fosse davvero dura. Ma col tempo ho capito che era una buona lezione in generale e soprattutto nello sport. Quando si compete contro gli altri, non lo si fa per arrivare settimi. Arrivare settimo è praticamente come arrivare diciassettesimo. E solo una persona vince", ha aggiunto il 32 volte vincitore di un GP.

