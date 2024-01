Fernando Alonso: Uma lição difícil numa idade jovem

O veterano da Fórmula 1 Fernando Alonso já alcançou muito na sua carreira como piloto de corridas e está relutante em contentar-se com algo menos do que a vitória. Mas nem sempre foi assim, como ele nos conta.

Ele é movido pela ambição: Fernando Alonso quer ganhar, independentemente da disciplina em que esteja a competir. O bicampeão do mundo de Fórmula 1 é um dos mais ambiciosos do seu género e já alcançou muito graças ao seu grande talento e trabalho árduo. No entanto, a sua fome de vitória ainda não está satisfeita, como ele sublinha repetidamente.

Chegar em primeiro lugar é importante para ele, mas nem sempre foi o caso, como revelou no ano passado durante a sua participação no podcast "High Performance". Quando lhe perguntam qual foi o melhor conselho que recebeu na sua vida, explica: "No que diz respeito à minha vida privada, fui muito bem aconselhado pelos meus pais. Eles deram-me sempre os melhores conselhos".

"E no que diz respeito à minha vida profissional, lembro-me de ter ficado em segundo lugar no campeonato do mundo de karting no meu primeiro ano, com 13 anos. Fiquei radiante, porque era apenas a minha segunda corrida internacional e pude subir ao pódio do Campeonato do Mundo, o que me fez sentir incrivelmente bem. Mas quando cheguei à minha equipa, eu era o único que estava realmente feliz", disse o piloto de 42 anos.

"O meu mecânico-chefe chamou-me à parte e disse-me que compreendia os meus sentimentos e que eu devia estar feliz, mas que não havia muito para festejar, pois o segundo classificado é o primeiro a perder. No desporto, ou se ganha ou se perde. Segundo, sétimo ou décimo primeiro - é tudo a mesma coisa. Só há um vencedor, e não fomos nós, por isso não havia motivos para festejar. Fiquei chocada e, com 13 anos, achei que era muito difícil. Mas com o tempo percebi que era uma boa lição em geral e especialmente no desporto. Quando competimos contra outros, não o fazemos para terminar em sétimo lugar. Chegar em sétimo é basicamente o mesmo que chegar em décimo sétimo. E só uma pessoa ganha", acrescentou o vencedor de 32 GPs.

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Stake F1 (Sauber)

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas