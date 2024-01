Disciplina y autocrítica: los puntos fuertes de los más fuertes

Franz Tost hizo su última aparición como director del equipo AlphaTauri en Abu Dhabi y echó la vista atrás a los muchos pilotos que ha tenido bajo su ala. Dos en particular destacaron.

Franz Tost ha tenido 17 pilotos en su equipo en los 18 años que ha trabajado como director de equipo en la Fórmula 1, y el tirolés, que cedió el cetro de AlphaTauri a Peter Bayer y Laurent Mekies tras el final de la temporada del año pasado, echó la vista atrás a todos aquellos que disputaron sus primeras carreras de GP con la escudería con sede en Faenza como parte de su última misión.

Cuando se le preguntó quién había causado mayor impresión, el piloto de 67 años explicó: "No sería justo decir eso ahora. Por supuesto, Max Verstappen y Sebastian Vettel causaron una gran impresión, pero tengo que decir que los otros pilotos también lo hicieron. Cuando subieron a bordo con nosotros, fueron muy profesionales. Y trabajaron muy estrechamente con el equipo".

"Me gustó su evolución, que es un factor importante tanto desde el punto de vista deportivo como humano. Y de los 17 corredores que tuvimos con nosotros, no se me ocurre ninguno del que tenga que decir: 'Olvídate de él, es un completo inútil'. Todos tenían sus puntos fuertes y todos eran buenos personajes. Por supuesto, todo el mundo piensa que Sebastian Vettel y Max Verstappen fueron los mejores, dados sus muchos títulos de campeones del mundo. Lo eran, si hablamos de talento, habilidad al volante y sobre todo de su pasión. Porque esto también es muy, muy importante", explicó Tost.

"También eran los mejores en cuanto a disciplina. Los dos son muy disciplinados y recuerdo cómo Sebastian se ocupaba de todo: de la nutrición, del entrenamiento, quería saberlo todo, incluido el aspecto técnico. Y ambos eran también muy innovadores, observaban de cerca a los demás pilotos y también sabían lo que no habían hecho tan bien y dónde tenían que mejorar. También fueron siempre muy honestos consigo mismos. No lo mostraban al mundo exterior, pero sabían exactamente en qué tenían que trabajar", dijo el austriaco, describiendo los puntos fuertes de los dos pluricampeones.

