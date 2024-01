Discipline et autocritique : les points forts des plus forts

Franz Tost a eu 17 pilotes dans son équipe au cours des 18 années où il a été chef d'équipe en Formule 1, et le Tyrolien, qui a passé les rênes d'AlphaTauri à Peter Bayer et Laurent Mekies après la finale de la saison l'année dernière, a jeté un regard en arrière sur tous ceux qui ont fait leurs premiers pas en GP avec l'écurie de Faenza dans le cadre de sa dernière mission.

A la question de savoir qui a laissé la plus grande impression, le pilote de 67 ans a déclaré : "Ce ne serait pas juste de le dire maintenant. Bien sûr, Max Verstappen et Sebastian Vettel ont fait forte impression, mais je dois dire que les autres pilotes l'ont fait aussi. Lorsqu'ils sont montés à bord, ils ont adopté une approche très professionnelle. Et ils ont travaillé très étroitement avec l'équipe".

"J'ai aimé la façon dont ils ont évolué, c'est un facteur important tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Et parmi les 17 pilotes que nous avons eus avec nous, aucun ne me vient à l'esprit pour lequel je dois dire : 'Oubliez-le, il est complètement inutile'. Ils avaient tous leurs points forts et étaient tous de bons personnages. Bien sûr, tout le monde pense que Sebastian Vettel et Max Verstappen étaient les meilleurs, vu le nombre de titres de champion du monde qu'ils ont remportés. Ils l'étaient aussi, si l'on parle de talent, de compétences de pilotage et surtout de passion. Car celle-ci est également très importante", a expliqué Tost.

"Ils étaient également au top en termes de discipline. Ils sont tous les deux très disciplinés et je me souviens comment Sebastian s'occupait vraiment de tout - l'alimentation, l'entraînement, il voulait tout savoir, même sur l'aspect technique. Et tous deux étaient aussi très innovants, ils observaient les autres coureurs de près et savaient aussi ce qu'ils n'avaient pas très bien fait et où ils devaient s'améliorer. Ils ont aussi toujours été très honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne le faisaient certes pas savoir, mais ils savaient exactement ce qu'ils devaient travailler", a expliqué l'Autrichien en décrivant les points forts des deux champions.

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island