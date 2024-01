Disciplina e autocritica: i punti di forza dei più forti

Franz Tost ha fatto la sua ultima apparizione come Team Principal di AlphaTauri ad Abu Dhabi e ha ripensato ai tanti piloti che ha avuto sotto la sua ala. Due in particolare si sono distinti.

Franz Tost ha avuto 17 piloti nella sua squadra nei 18 anni in cui ha lavorato come team principal in Formula 1. Il tirolese, che ha ceduto lo scettro dell'AlphaTauri a Peter Bayer e Laurent Mekies dopo il finale di stagione dello scorso anno, nell'ambito del suo ultimo incarico ha fatto un bilancio di tutti coloro che hanno disputato il loro primo GP con la scuderia faentina.

Quando gli è stato chiesto chi avesse impressionato di più, il 67enne ha spiegato: "Non sarebbe giusto dirlo ora. Certo, Max Verstappen e Sebastian Vettel hanno fatto un'ottima impressione, ma devo dire che anche gli altri piloti l'hanno fatta. Quando sono saliti a bordo con noi, sono stati molto professionali. E hanno lavorato a stretto contatto con la squadra".

"Mi è piaciuto il modo in cui si sono sviluppati, che è un fattore importante sia dal punto di vista sportivo che umano. Dei 17 corridori che abbiamo avuto con noi, non me ne viene in mente nessuno che mi abbia fatto dire: 'Lasciatelo perdere, è completamente inutile'. Tutti avevano i loro punti di forza e tutti avevano un buon carattere. Ovviamente tutti pensano che Sebastian Vettel e Max Verstappen siano stati i migliori, visti i loro numerosi titoli mondiali. Lo erano, se parliamo di talento, capacità di guida e soprattutto passione. Perché anche questo è molto, molto importante", ha spiegato Tost.

"Erano anche i migliori in termini di disciplina. Sono entrambi molto disciplinati e ricordo che Sebastian si occupava davvero di tutto: dell'alimentazione, dell'allenamento, voleva sapere tutto, anche l'aspetto tecnico. Entrambi erano anche molto innovativi, osservavano da vicino gli altri piloti e sapevano anche cosa non avevano fatto bene e dove dovevano migliorare. Erano anche sempre molto onesti con se stessi. Non lo mostravano all'esterno, ma sapevano esattamente su cosa dovevano lavorare", ha detto l'austriaco, descrivendo i punti di forza dei due pluricampioni.

