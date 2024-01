Disciplina e autocrítica: os pontos fortes dos mais fortes

Franz Tost teve 17 pilotos na sua equipa durante os 18 anos em que trabalhou como chefe de equipa na Fórmula 1. O tirolês, que entregou o cetro da AlphaTauri a Peter Bayer e Laurent Mekies após o final da época do ano passado, fez uma retrospetiva de todos aqueles que disputaram as suas primeiras corridas de GP com a equipa de Faenza no âmbito da sua última missão.

Quando questionado sobre quem causou a maior impressão, o piloto de 67 anos explicou: "Não seria justo dizer isso agora. Claro que Max Verstappen e Sebastian Vettel deixaram uma forte impressão, mas devo dizer que os outros pilotos também o fizeram. Quando se juntaram a nós, foram muito profissionais. E trabalharam em estreita colaboração com a equipa".

"Gostei da forma como evoluíram, o que é um fator importante tanto do ponto de vista desportivo como humano. E dos 17 pilotos que tivemos connosco, não me lembro de nenhum em que tenha de dizer: "Esqueçam-no, é completamente inútil". Todos tinham os seus pontos fortes e eram todos boas personagens. Claro que toda a gente pensa que o Sebastian Vettel e o Max Verstappen foram os melhores, devido aos seus muitos títulos de campeões do mundo. E foram, se falarmos de talento, de capacidade de condução e, sobretudo, de paixão. Porque isso também é muito, muito importante", explicou Tost.

"Eles também eram de primeira classe em termos de disciplina. São ambos muito disciplinados e lembro-me de como o Sebastian tratava de tudo - a alimentação, o treino, queria saber tudo, incluindo a parte técnica. E ambos eram também muito inovadores, observavam os outros pilotos de perto e sabiam o que não tinham feito tão bem e onde precisavam de melhorar. Também foram sempre muito honestos consigo próprios. Não mostravam isso ao mundo exterior, mas sabiam exatamente o que tinham de melhorar", disse o austríaco, descrevendo os pontos fortes dos dois múltiplos campeões.

