Développement de la F1 : Red Bull Racing pense déjà à 2025

Avec la RB19, l'équipe Red Bull Racing a mis sur les roues la voiture de course GP la plus titrée de l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen et Sergio Pérez ont ainsi remporté 21 des 22 Grands Prix de l'année dernière, le premier étant responsable de la majeure partie de ces victoires (19).

Au vu de sa propre domination, l'équipe a décidé très tôt de se concentrer sur le développement de la saison à venir. Le successeur de la RB20 a donc déjà été longuement travaillé, comme l'a révélé Ben Waterhouse, ingénieur responsable des performances, à nos collègues de "Formula Passion".

Le Britannique de 44 ans explique : "La RB20 est une voiture qui a déjà au moins six mois. Et nous avons déjà commencé à porter notre attention sur la RB21, même si la saison 2024 n'a pas encore commencé".

Le patron de l'équipe, Christian Horner, a déclaré à propos de la prochaine voiture de Verstappen et Pérez : "Nous avons une base formidable, c'est pourquoi la prochaine voiture de GP sera plus une évolution qu'une révolution". Et il a souligné : "Mais je suis sûr que le peloton se rapprochera un peu la saison prochaine. Nous ne pouvons donc pas nous reposer sur nos lauriers".

Présentations de la Formule 1

05 février : Stake F1 (Sauber)

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island