Sviluppo della F1: Red Bull Racing pensa già al 2025

La stagione 2024 non è ancora iniziata, ma le menti intelligenti della Formula 1 stanno già pensando al prossimo anno, come spiega Ben Waterhouse, ingegnere capo delle prestazioni della Red Bull Racing.

Con la RB19, il Red Bull Racing Team ha messo sulle proprie ruote il pilota di GP di maggior successo nella storia della Formula 1. Max Verstappen e Sergio Pérez hanno vinto 21 dei 22 Gran Premi dello scorso anno, con il primo responsabile della maggior parte di questi con 19 vittorie.

In considerazione del proprio dominio, il team ha deciso fin da subito di concentrare i propri sforzi di sviluppo sulla prossima stagione. Il lavoro sul successore della RB20 è in corso da molto tempo, come ha rivelato l'ingegnere capo delle prestazioni Ben Waterhouse ai colleghi di Formula Passion.

Il 44enne britannico ha spiegato: "La RB20 è una vettura che ha già almeno sei mesi di vita. E abbiamo già iniziato a rivolgere la nostra attenzione alla RB21, anche se la stagione 2024 non è ancora iniziata".

Il Team Principal Christian Horner ha detto della prossima vettura di Verstappen e Pérez: "Abbiamo una grande base, quindi la prossima vettura da GP sarà un'evoluzione piuttosto che una rivoluzione". E ha sottolineato: "Ma sono sicuro che la prossima stagione il campo convergerà in qualche modo. Quindi non possiamo riposare sugli allori".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Palo F1 (Sauber)

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21 febbraio al 23 febbraio in Bahrain

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas