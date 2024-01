Desenvolvimento da F1: a Red Bull Racing já está a pensar em 2025

Com o RB19, a Red Bull Racing Team colocou nas suas rodas o piloto de GP mais bem sucedido da história da Fórmula 1. Max Verstappen e Sergio Pérez venceram 21 dos 22 Grandes Prémios do ano passado, sendo o primeiro responsável pela maioria das vitórias, com 19 triunfos.

Tendo em conta o seu próprio domínio, a equipa decidiu desde cedo concentrar os seus esforços de desenvolvimento na próxima época. O trabalho no sucessor do RB20 já está em curso há muito tempo, como revelou o engenheiro-chefe de desempenho Ben Waterhouse aos colegas da Formula Passion.

O britânico de 44 anos explicou: "O RB20 é um carro que já tem pelo menos seis meses. E já começámos a voltar a nossa atenção para o RB21, apesar de a época de 2024 ainda não ter começado".

O Diretor da Equipa, Christian Horner, disse sobre o próximo carro de Verstappen e Pérez: "Temos uma excelente base, por isso o próximo piloto de GP será uma evolução e não uma revolução". E sublinhou: "Mas tenho a certeza de que o campo vai convergir um pouco na próxima época. Por isso, não podemos descansar sobre os nossos louros."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Stake F1 (Sauber)

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21 de fevereiro a 23 de fevereiro no Bahrain

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas