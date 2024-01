Grille de départ 2024 : 13 contrats de stars du GP expirent !

Logan Sargeant a été le dernier, non seulement pour la saison de championnat du monde 2023, mais aussi en ce qui concerne un contrat pour 2024. Ce n'est qu'au début du mois de décembre 2023 que l'écurie de tradition Williams a annoncé que le jeune homme de 23 ans originaire de Fort Lauderdale (Floride) continuerait à courir en Formule 1 en 2024.

Qu'en est-il des autres écuries en ce qui concerne la durée des contrats ? Voici un petit aperçu.

Red Bull Racing

Sergio Pérez est encore engagé pour la saison 2024. Le contrat de Max Verstappen est prévu pour fin 2028.

Mercedes-Benz

Tout est clair avec les deux Anglais Lewis Hamilton et George Russell - contrats de deux ans jusqu'à fin 2025.

Ferrari

Charles Leclerc et Carlos Sainz sont tous deux liés à Ferrari jusqu'à fin 2024. Le directeur de l'équipe Fred Vasseur ne voit pas d'urgence à négocier des contrats : "Nous avons des problèmes plus urgents que les pilotes".

McLaren

Lando Norris est sous contrat jusqu'à fin 2025, le jeune Oscar Piastri jusqu'à fin 2026.



Aston Martin

La superstar espagnole Fernando Alonso a négocié un accord de deux ans en été 2022, pour 2023 et 2024. Les détails de l'accord de Lance Stroll n'ont jamais été communiqués par Aston Martin.



Alpine F1

L'équipe nationale française de Renault roule jusqu'à fin 2024 avec Pierre Gasly et Esteban Ocon.



Williams

Même situation pour la troisième plus ancienne équipe de GP (après Ferrari et McLaren) : Alex Albon, thaïlandais et britannique, et Logan Sargeant, américain, sont également liés jusqu'à fin 2024.



AlphaTauri

Les pilotes Red Bull comme Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo et Liam Lawson sont tous liés par des contrats pluriannuels, sans qu'aucune indication ne soit donnée sur leur durée.



Sauber

Le Chinois Guanyu Zhou est confirmé jusqu'à fin 2024, le successeur possible est l'élève de Sauber et le champion de Formule 2 Théo Pourchaire. Valtteri Bottas possède un accord jusqu'à fin 2024, avec une option pour 2025.



Haas

Haas mise sur la stabilité et a confirmé Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen pour une saison supplémentaire. Mais fin 2024, au moins l'un d'entre eux partira, car le jeune pilote Ferrari Oliver Bearman devrait prendre place dans la voiture de course Haas en 2025.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island