Griglia di partenza 2024: scadono i contratti di 13 stelle del GP!

Non era mai successo prima in Formula 1: I 20 piloti per il GP della stagione 2023 sono tutti di nuovo in gara. Ma numerosi accordi scadono nel 2024. Vi diciamo chi è sotto contratto per quanto tempo.

Logan Sargeant è stato l'ultimo a rimanere in piedi, non solo nella stagione del campionato mondiale 2023, ma anche in termini di contratto per il 2024. Solo all'inizio di dicembre 2023 la tradizionale scuderia Williams ha annunciato che il 23enne di Fort Lauderdale (Florida) avrebbe guidato la Formula 1 anche nel 2024.

Che dire delle altre scuderie in termini di durata dei loro contratti? Ecco una breve panoramica.

Red Bull Racing

Sergio Pérez è ancora sotto contratto per la stagione 2024. Il contratto con Max Verstappen dura fino alla fine del 2028.

Mercedes-Benz

Tutto chiaro con i due inglesi Lewis Hamilton e George Russell: contratti biennali fino alla fine del 2025.

Ferrari

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono entrambi legati alla Ferrari fino alla fine del 2024. Il team principal Fred Vasseur riconosce che non c'è fretta per le trattative contrattuali: "Abbiamo problemi più urgenti dei piloti".

McLaren

Lando Norris è sotto contratto fino alla fine del 2025, il giovane Oscar Piastri fino alla fine del 2026.



Aston Martin

La superstar spagnola Fernando Alonso ha negoziato un accordo biennale nell'estate 2022, per il 2023 e il 2024. I dettagli dell'accordo di Lance Stroll non sono mai stati comunicati da Aston Martin.



F1 alpina

La squadra nazionale francese di Renault correrà con Pierre Gasly ed Esteban Ocon fino alla fine del 2024.



Williams

Stesso quadro per la terza scuderia più anziana (dopo Ferrari e McLaren): Il tailandese-britannico Alex Albon e lo statunitense Logan Sargeant sono legati fino alla fine del 2024.



AlfaTauri

I piloti della Red Bull come Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Liam Lawson hanno firmato contratti pluriennali, ma non sono stati forniti dettagli sulla durata.



Sauber

Il pilota cinese Guanyu Zhou è stato confermato fino alla fine del 2024, con il pupillo della Sauber e campione di Formula 2 Théo Pourchaire come possibile successore. Valtteri Bottas ha un accordo fino alla fine del 2024, con un'opzione per il 2025.



Haas

La Haas punta sulla stabilità e ha confermato Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen per un'altra stagione. Tuttavia, almeno uno dei due se ne andrà alla fine del 2024, poiché il giovane della Ferrari Oliver Bearman è destinato a sedersi sull'auto da corsa della Haas nel 2025.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas